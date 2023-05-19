https://sputnikarabic.ae/20230519/السلطات-نسيطر-تماما-على-الوضع-في-إنرغودار-بمقاطعة-زابوروجيه-1077238276.html
السلطات: نسيطر تماما على الوضع في إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه
السلطات: نسيطر تماما على الوضع في إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه
قال رئيس إدارة مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، بأن السلطات تسيطر تمامًا على الوضع في المدينة بمقاطعة زابوروجيه، وأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية طبيعية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T23:54+0000
2023-05-19T23:54+0000
2023-05-19T23:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664448_0:146:3125:1904_1920x0_80_0_0_07fafc52e8fbc710ebc5669d286a1755.jpg
وقال سينوفوز لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في المدينة مستقر، على الرغم من أن هناك نقلًا للسكان لفترة مؤقتة. ومع ذلك، تعيش المدينة بشكل طبيعي. كل شيء هادئ... لا يوجد مشاكل".وعندما سئل رئيس إدارة المدينة عن مشاكل توفير المواد الغذائية، أجاب قائلاً: "لا، في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه المشاكل، المدينة تعيش بشكل طبيعي".يشار إلى أن السلطات في مقاطعة زابوروجيه اتخذت، في وقت سابق، قرارًا بنقل المواطنين مؤقتًا من المدينة نظرًا لتدهور الوضع على خط المواجهة القتالية وتهديد القصف من قبل القوات الأوكرانية.يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022.وحتى الآن، تسيطر روسيا على أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، في حين أن مدينة زابوروجيه، العاصمة السابقة للمقاطعة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول عاصمة مؤقتة للمقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230519/روغوف-تقليص-فرص-القوات-الأوكرانية-في-شن-هجوم-مضاد-في-زابوروجيه-1077197142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664448_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8236a4bfa3bd6323abffca169accc472.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
السلطات: نسيطر تماما على الوضع في إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه
تابعنا عبر
قال رئيس إدارة مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، بأن السلطات تسيطر تمامًا على الوضع في المدينة بمقاطعة زابوروجيه، وأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية طبيعية.
وقال سينوفوز لوكالة "سبوتنيك
": "الوضع في المدينة مستقر، على الرغم من أن هناك نقلًا للسكان لفترة مؤقتة. ومع ذلك، تعيش المدينة بشكل طبيعي. كل شيء هادئ... لا يوجد مشاكل".
وعندما سئل رئيس إدارة المدينة عن مشاكل توفير المواد الغذائية، أجاب قائلاً: "لا، في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه المشاكل، المدينة تعيش بشكل طبيعي".
يشار إلى أن السلطات في مقاطعة زابوروجيه اتخذت، في وقت سابق، قرارًا بنقل المواطنين مؤقتًا من المدينة نظرًا لتدهور الوضع على خط المواجهة القتالية وتهديد القصف من قبل القوات الأوكرانية
.
يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022.
وحتى الآن، تسيطر روسيا على أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، في حين أن مدينة زابوروجيه، العاصمة السابقة للمقاطعة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول عاصمة مؤقتة للمقاطعة.