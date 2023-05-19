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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/السلطات-نسيطر-تماما-على-الوضع-في-إنرغودار-بمقاطعة-زابوروجيه-1077238276.html
السلطات: نسيطر تماما على الوضع في إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه
السلطات: نسيطر تماما على الوضع في إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه
قال رئيس إدارة مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، بأن السلطات تسيطر تمامًا على الوضع في المدينة بمقاطعة زابوروجيه، وأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية طبيعية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T23:54+0000
2023-05-19T23:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
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وقال سينوفوز لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في المدينة مستقر، على الرغم من أن هناك نقلًا للسكان لفترة مؤقتة. ومع ذلك، تعيش المدينة بشكل طبيعي. كل شيء هادئ... لا يوجد مشاكل".وعندما سئل رئيس إدارة المدينة عن مشاكل توفير المواد الغذائية، أجاب قائلاً: "لا، في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه المشاكل، المدينة تعيش بشكل طبيعي".يشار إلى أن السلطات في مقاطعة زابوروجيه اتخذت، في وقت سابق، قرارًا بنقل المواطنين مؤقتًا من المدينة نظرًا لتدهور الوضع على خط المواجهة القتالية وتهديد القصف من قبل القوات الأوكرانية.يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022.وحتى الآن، تسيطر روسيا على أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، في حين أن مدينة زابوروجيه، العاصمة السابقة للمقاطعة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول عاصمة مؤقتة للمقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230519/روغوف-تقليص-فرص-القوات-الأوكرانية-في-شن-هجوم-مضاد-في-زابوروجيه-1077197142.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

السلطات: نسيطر تماما على الوضع في إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه

23:54 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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قال رئيس إدارة مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، بأن السلطات تسيطر تمامًا على الوضع في المدينة بمقاطعة زابوروجيه، وأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية طبيعية.
وقال سينوفوز لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في المدينة مستقر، على الرغم من أن هناك نقلًا للسكان لفترة مؤقتة. ومع ذلك، تعيش المدينة بشكل طبيعي. كل شيء هادئ... لا يوجد مشاكل".
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وعندما سئل رئيس إدارة المدينة عن مشاكل توفير المواد الغذائية، أجاب قائلاً: "لا، في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه المشاكل، المدينة تعيش بشكل طبيعي".
يشار إلى أن السلطات في مقاطعة زابوروجيه اتخذت، في وقت سابق، قرارًا بنقل المواطنين مؤقتًا من المدينة نظرًا لتدهور الوضع على خط المواجهة القتالية وتهديد القصف من قبل القوات الأوكرانية.
يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022.
وحتى الآن، تسيطر روسيا على أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، في حين أن مدينة زابوروجيه، العاصمة السابقة للمقاطعة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول عاصمة مؤقتة للمقاطعة.
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