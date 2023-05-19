https://sputnikarabic.ae/20230519/باتروشيف-كييف-بالتنسيق-مع-واشنطن-وراء-مقتل-المراسل-تاتارسكي-وتفجير-سيارة-السياسي-بريليبين-1077207117.html
باتروشيف: كييف بالتنسيق مع واشنطن وراء مقتل المراسل تاتارسكي وتفجير سيارة السياسي بريليبين
باتروشيف: كييف بالتنسيق مع واشنطن وراء مقتل المراسل تاتارسكي وتفجير سيارة السياسي بريليبين
أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف أن واشنطن نسذقت اغتيال داريا دوجينا وفلادلين تاتارسكي ومحاولة اغتيال زاخار بريليبين. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T10:25+0000
2023-05-19T10:25+0000
2023-05-19T10:37+0000
روسيا
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وقال في اجتماع في مدينة سيكتيفكار: "قام نظام النازيين الجدد في كييف الذي يتغذى من الأنجلو ساكسوني بنقل الأعمال الإرهابية إلى أراضي بلادنا، بتشكيل تهديدات جديدة للأمن القومي لروسيا".وحدد أمين مجلس الأمن أن أجهزة المخابرات الأمريكية متورطة في التخطيط والتنسيق للانفجار على جسر القرم وتفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" وهجمات إرهابية أخرى.وأوضح باتروشيف أن مثل هذه العمليات تصاحبها حملة إعلامية معدة مسبقًا في واشنطن ولندن، تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي وتقويض الأسس الدستورية وسيادة روسيا.وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، متورط بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف الإرهابي. ويشارك المرتزقة والمستشارون الأجانب بشكل مباشر في الأعمال القتالية إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين".ووفقا له، فإن مدربي الناتو يعدون الجماعات الإرهابية والتخريبية الأوكرانية، وينسقون أنشطتها ويقدمون ذلك للمجتمع الدولي على أنه "مساعدة أمريكية في حماية أوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، أعلن باتروشيف عن وجود "تنشيط لمجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية، ومنظمات إرهابية دولية، وهياكل راديكالية ومتطرفة في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230413/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-تفاصيل-العملية-الإرهابية-التي-قتل-فيها-تاتارسكي--1075850996.html
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روسيا
باتروشيف: كييف بالتنسيق مع واشنطن وراء مقتل المراسل تاتارسكي وتفجير سيارة السياسي بريليبين
10:25 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 10:37 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف أن واشنطن نسذقت اغتيال داريا دوجينا وفلادلين تاتارسكي ومحاولة اغتيال زاخار بريليبين.
وقال في اجتماع في مدينة سيكتيفكار: "قام نظام النازيين الجدد في كييف الذي يتغذى من الأنجلو ساكسوني بنقل الأعمال الإرهابية إلى أراضي بلادنا، بتشكيل تهديدات جديدة للأمن القومي لروسيا".
وحدد أمين مجلس الأمن أن أجهزة المخابرات الأمريكية متورطة في التخطيط والتنسيق للانفجار على جسر القرم وتفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" وهجمات إرهابية أخرى.
وأوضح باتروشيف أن مثل هذه العمليات تصاحبها حملة إعلامية معدة مسبقًا في واشنطن ولندن، تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي وتقويض الأسس الدستورية وسيادة روسيا.
وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، متورط بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف الإرهابي. ويشارك المرتزقة والمستشارون الأجانب بشكل مباشر في الأعمال القتالية إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين".
ووفقا له، فإن مدربي الناتو يعدون الجماعات الإرهابية والتخريبية الأوكرانية، وينسقون أنشطتها ويقدمون ذلك للمجتمع الدولي على أنه "مساعدة أمريكية في حماية أوكرانيا".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن باتروشيف عن وجود "تنشيط لمجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية، ومنظمات إرهابية دولية، وهياكل راديكالية ومتطرفة في روسيا".