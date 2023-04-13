https://sputnikarabic.ae/20230413/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-تفاصيل-العملية-الإرهابية-التي-قتل-فيها-تاتارسكي--1075850996.html
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف تفاصيل العملية الإرهابية التي قتل فيها تاتارسكي
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف تفاصيل العملية الإرهابية التي قتل فيها تاتارسكي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأن العمل الإرهابي، الذي قُتل فيه المراسل الحربي مكسيم فومين (فلادلين تاتارسكي)، تم تنظيمه من قبل الاستخبارات... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T07:52+0000
2023-04-13T07:52+0000
2023-04-13T08:18+0000
روسيا
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وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه تم إعداد جريمة القتل مع داريا تريبوفا، من قبل المواطن الأوكراني، يوري دينيسوف، الذي سلمها عبوة ناسفة من خلال خدمة التوصيل السريع.وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن دينيسوف وصل إلى موسكو من كييف، في فبراير/ شباط الماضي، عبر أراضي لاتفيا، وبعد تنفيذ الهجوم الإرهابي في 3 أبريل/ نيسان الجاري، استقل الطائرة متوجهًا إلى تركيا عبر أرمينيا. حيث يتم الآن العمل على وضعة ضمن قائمة المطلوبين الدوليين.وقتل تاتارسكي وأصيب 30 آخرون نقل منهم 24 إلى المشفى إثر انفجار، وقع اليوم الأحد بتاريخ 2 أبريل / نيسان، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لـ"سبوتنيك": "حسب المعلومات المحدثة، ارتفع عدد ضحايا الانفجار في مقهى في سان بطرسبورغ إلى 30 شخصا وأسفر عن مقتل شخص".
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف تفاصيل العملية الإرهابية التي قتل فيها تاتارسكي
07:52 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأن العمل الإرهابي، الذي قُتل فيه المراسل الحربي مكسيم فومين (فلادلين تاتارسكي)، تم تنظيمه من قبل الاستخبارات الأوكرانية الخاصة وعملائها، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى المعارضة الروسية في الخارج.
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه تم إعداد جريمة القتل مع داريا تريبوفا
، من قبل المواطن الأوكراني، يوري دينيسوف، الذي سلمها عبوة ناسفة من خلال خدمة التوصيل السريع.
"صرح قادة منظمة "صندوق مكافحة الفساد" المتطرفة، ليونيد فولكوف، وإيفان جدانوف، مرارا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، بأن هناك حاجة إلى القيام بأنشطة تخريبية في روسيا من أجل تغيير النظام الدستوري "بأي وسيلة متاحة". نتيجة لذلك، في الثاني من أبريل/ نيسان، ارتكبت داريا تريبوفا هجومًا إرهابيًا".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن دينيسوف وصل إلى موسكو من كييف، في فبراير/ شباط الماضي، عبر أراضي لاتفيا، وبعد تنفيذ الهجوم الإرهابي
في 3 أبريل/ نيسان الجاري، استقل الطائرة متوجهًا إلى تركيا عبر أرمينيا. حيث يتم الآن العمل على وضعة ضمن قائمة المطلوبين الدوليين.
"وصل (الأوكراني) دينيسوف، بناءً على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، في فبراير / شباط 2023 قادما من كييف عبر أراضي لاتفيا إلى منطقة العاصمة، حيث جمع معلومات حول أسلوب حياة فومين (فلادلين تاتارسكي) والأماكن التي يزورها. ولهذه الغاية، اشترى سيارة واستأجر شقة بالقرب من محل إقامته. بعد الهجوم الإرهابي في 3 أبريل / نيسان، استقل دينيسوف طيارة من روسيا عبر أرمينيا إلى تركيا. وقد تم البدء في إجراءات وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
وقتل تاتارسكي وأصيب 30 آخرون نقل منهم 24 إلى المشفى إثر انفجار، وقع اليوم الأحد بتاريخ 2 أبريل / نيسان، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لـ"سبوتنيك": "حسب المعلومات المحدثة، ارتفع عدد ضحايا الانفجار في مقهى في سان بطرسبورغ إلى 30 شخصا وأسفر عن مقتل شخص".