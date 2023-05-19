https://sputnikarabic.ae/20230519/بيسكوف-ينفي-أي-اتصالات-جادة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-الحد-من-التسلح-1077208310.html

بيسكوف ينفي أي اتصالات جادة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح

بيسكوف ينفي أي اتصالات جادة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، وجود اتصالات جادة بين موسكو وواشنطن بشأن الحد من التسلح. 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T10:58+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأشار بيسكوف إلى أن ما تبقى من الإطار القانوني يتلاشى، مشيرًا إلى أن الوضع محزن للغاية، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بشكل عام، يعد موضوع الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي موضوعًا مهمًا للغاية ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، ولكن للعالم بأسره. والآن يمكننا فقط أن نعلن مع الأسف، أنه لا توجد اتصالات جوهرية جادة بشأن هذه المسائل بين موسكو وواشنطن".وتابع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: "الوقت يتقلص، لذا الوضع هنا محزن، والمسؤولية عن هذا الوضع المحزن تقع بالكامل على عاتق واشنطن".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير ترسانتها من ‏الأسلحة الكيماوية، بحلول فصل الخريف.‏وأضاف بايدن: "نحن نسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير مخزوننا من الأسلحة الكيميائية بحلول خريف هذا العام، وهو ما يشكل علامة بارزة في نزع السلاح، والتي تلتزم بأعلى معايير الشفافية والسلامة العامة".وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، قالت وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، إن أمريكا ستنتهي من تدمير أسلحتها الكيميائية في فصل الربيع للعام الحالي.

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