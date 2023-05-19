عربي
https://sputnikarabic.ae/20230519/بيسكوف-ينفي-أي-اتصالات-جادة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-الحد-من-التسلح-1077208310.html
بيسكوف ينفي أي اتصالات جادة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح
بيسكوف ينفي أي اتصالات جادة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح
نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، وجود اتصالات جادة بين موسكو وواشنطن بشأن الحد من التسلح. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T10:58+0000
2023-05-19T10:58+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأشار بيسكوف إلى أن ما تبقى من الإطار القانوني يتلاشى، مشيرًا إلى أن الوضع محزن للغاية، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بشكل عام، يعد موضوع الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي موضوعًا مهمًا للغاية ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، ولكن للعالم بأسره. والآن يمكننا فقط أن نعلن مع الأسف، أنه لا توجد اتصالات جوهرية جادة بشأن هذه المسائل بين موسكو وواشنطن".وتابع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: "الوقت يتقلص، لذا الوضع هنا محزن، والمسؤولية عن هذا الوضع المحزن تقع بالكامل على عاتق واشنطن".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير ترسانتها من ‏الأسلحة الكيماوية، بحلول فصل الخريف.‏وأضاف بايدن: "نحن نسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير مخزوننا من الأسلحة الكيميائية بحلول خريف هذا العام، وهو ما يشكل علامة بارزة في نزع السلاح، والتي تلتزم بأعلى معايير الشفافية والسلامة العامة".وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، قالت وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، إن أمريكا ستنتهي من تدمير أسلحتها الكيميائية في فصل الربيع للعام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20220515/صحيفة-أمريكية-عقوبات-بايدن-ضد-روسيا-سلاح-ذو-حدين-والولايات-المتحدة-في-خطر-1062269308.html
https://sputnikarabic.ae/20230516/صحيفة-صينية-تكشف-عن-خطة-الولايات-المتحدة-مع-أوروبا-لإضعاف-روسيا-1077096523.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بيسكوف ينفي أي اتصالات جادة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح

10:58 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، وجود اتصالات جادة بين موسكو وواشنطن بشأن الحد من التسلح.
موسكو - سبوتنيك. وأشار بيسكوف إلى أن ما تبقى من الإطار القانوني يتلاشى، مشيرًا إلى أن الوضع محزن للغاية، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
صحيفة أمريكية: عقوبات بايدن ضد روسيا سلاح ذو حدين... والولايات المتحدة في خطر
15 مايو 2022, 16:33 GMT
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بشكل عام، يعد موضوع الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي موضوعًا مهمًا للغاية ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، ولكن للعالم بأسره. والآن يمكننا فقط أن نعلن مع الأسف، أنه لا توجد اتصالات جوهرية جادة بشأن هذه المسائل بين موسكو وواشنطن".
وتابع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: "الوقت يتقلص، لذا الوضع هنا محزن، والمسؤولية عن هذا الوضع المحزن تقع بالكامل على عاتق واشنطن".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
صحيفة صينية تكشف عن خطة الولايات المتحدة مع أوروبا لإضعاف روسيا
16 مايو, 12:27 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير ترسانتها من ‏الأسلحة الكيماوية، بحلول فصل الخريف.‏
وأضاف بايدن: "نحن نسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير مخزوننا من الأسلحة الكيميائية بحلول خريف هذا العام، وهو ما يشكل علامة بارزة في نزع السلاح، والتي تلتزم بأعلى معايير الشفافية والسلامة العامة".
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، قالت وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، إن أمريكا ستنتهي من تدمير أسلحتها الكيميائية في فصل الربيع للعام الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيالقمة العربية الـ32 في جدة... لحظة بلحظة11:03 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала