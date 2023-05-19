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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/شويغو-يتفقد-مركز-القيادة-الأمامية-لإحدى-التشكيلات-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1077204570.html
شويغو يتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى التشكيلات على محور زابوروجيه... فيديو
شويغو يتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى التشكيلات على محور زابوروجيه... فيديو
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات القوات الروسية في موقع العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:13+0000
2023-05-19T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد نقطة القيادة الأمامية لأحد تشكيلات مجموعة "فوستوك" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه.وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى تقارير قائد المجموعة وضباط الأركان وقدم جوائز رسمية للجنود تقديرا لهم لتفانيهم وبطولاتهم وتضحياتهم.وأشاد شويغو بالكفاءة العالية في تحديد وتدمير معدات وأفراد العدو على المحاور الرئيسية لتجمع قوات "فوستوك".كما طالب وزير الدفاع الروسي من قائد مجموعة "فوستوك" بمواصلة العمل الاستطلاعي النشط والشامل على الجبهة من أجل الكشف المبكر عن خطط العدو وتعطيل تنفيذها.كما أولى شويغو اهتماما خاصا بتنظيم توفير شامل للقوات وتهيئة الظروف اللازمة للنشر الآمن للأفراد.
https://sputnikarabic.ae/20230505/شويغو-يتفقد-جاهزية-المعدات-للعملية-العسكرية-الخاصة-في-المنطقة-الجنوبية-1076703350.html
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي

شويغو يتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى التشكيلات على محور زابوروجيه... فيديو

09:13 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 19.05.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات القوات الروسية في موقع العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد نقطة القيادة الأمامية لأحد تشكيلات مجموعة "فوستوك" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى تقارير قائد المجموعة وضباط الأركان وقدم جوائز رسمية للجنود تقديرا لهم لتفانيهم وبطولاتهم وتضحياتهم.
وأشاد شويغو بالكفاءة العالية في تحديد وتدمير معدات وأفراد العدو على المحاور الرئيسية لتجمع قوات "فوستوك".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل حفل افتتاح معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
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كما طالب وزير الدفاع الروسي من قائد مجموعة "فوستوك" بمواصلة العمل الاستطلاعي النشط والشامل على الجبهة من أجل الكشف المبكر عن خطط العدو وتعطيل تنفيذها.
كما أولى شويغو اهتماما خاصا بتنظيم توفير شامل للقوات وتهيئة الظروف اللازمة للنشر الآمن للأفراد.
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