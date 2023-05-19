https://sputnikarabic.ae/20230519/شويغو-يتفقد-مركز-القيادة-الأمامية-لإحدى-التشكيلات-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1077204570.html
شويغو يتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى التشكيلات على محور زابوروجيه... فيديو
شويغو يتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى التشكيلات على محور زابوروجيه... فيديو
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات القوات الروسية في موقع العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:13+0000
2023-05-19T09:13+0000
2023-05-19T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد نقطة القيادة الأمامية لأحد تشكيلات مجموعة "فوستوك" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه.وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى تقارير قائد المجموعة وضباط الأركان وقدم جوائز رسمية للجنود تقديرا لهم لتفانيهم وبطولاتهم وتضحياتهم.وأشاد شويغو بالكفاءة العالية في تحديد وتدمير معدات وأفراد العدو على المحاور الرئيسية لتجمع قوات "فوستوك".كما طالب وزير الدفاع الروسي من قائد مجموعة "فوستوك" بمواصلة العمل الاستطلاعي النشط والشامل على الجبهة من أجل الكشف المبكر عن خطط العدو وتعطيل تنفيذها.كما أولى شويغو اهتماما خاصا بتنظيم توفير شامل للقوات وتهيئة الظروف اللازمة للنشر الآمن للأفراد.
https://sputnikarabic.ae/20230505/شويغو-يتفقد-جاهزية-المعدات-للعملية-العسكرية-الخاصة-في-المنطقة-الجنوبية-1076703350.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي
شويغو يتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى التشكيلات على محور زابوروجيه... فيديو
09:13 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات القوات الروسية في موقع العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
وذكرت
وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد نقطة القيادة الأمامية لأحد تشكيلات مجموعة "فوستوك" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى تقارير قائد المجموعة وضباط الأركان وقدم جوائز رسمية للجنود تقديرا لهم لتفانيهم وبطولاتهم وتضحياتهم.
وأشاد شويغو بالكفاءة العالية في تحديد وتدمير معدات وأفراد العدو على المحاور الرئيسية لتجمع قوات "فوستوك".
كما طالب وزير الدفاع الروسي من قائد مجموعة "فوستوك" بمواصلة العمل الاستطلاعي النشط والشامل على الجبهة من أجل الكشف المبكر عن خطط العدو وتعطيل تنفيذها.
كما أولى شويغو
اهتماما خاصا بتنظيم توفير شامل للقوات وتهيئة الظروف اللازمة للنشر الآمن للأفراد.