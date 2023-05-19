https://sputnikarabic.ae/20230519/عضو-المجلس-الاستشاري-السعودي-نتمنى-حوارات-مستمرة-بين-الشعوب-الإسلامية-والشعب-الروسي-1077211994.html
عضو المجلس الاستشاري السعودي: نتمنى حوارات مستمرة بين الشعوب الإسلامية والشعب الروسي
عضو المجلس الاستشاري السعودي: نتمنى حوارات مستمرة بين الشعوب الإسلامية والشعب الروسي
تحدث عضو المجلس الاستشاري للمملكة العربية السعودية، هاني خاشقجي، عن المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي". 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T11:43+0000
2023-05-19T11:43+0000
2023-05-19T11:43+0000
حصري
روسيا
العالم
قمة قازان 2023
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قال عضو المجلس الاستشاري للمملكة العربية السعودية، هاني خاشقجي، لوكالة " سبوتنيك"، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" حول موضوع "روسيا - العالم الإسلامي: القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس للتعاون بين الأديان"، قائلا: "نتمنى أن يكون لنا لقاءات أخرى سواء في روسيا أو في المملكة العربية السعودية".وأضاف: "نحن دائما نشجع الحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات، وهذه سياسة المملكة دائما منذ تأسيسها وحتى الحاضر، وأنا سعيد بتواجدي هنا مع هذه النخبة والصفوة وإن شالله تكون هناك حوارات مستمرة بين الشعوب الإسلامية والشعب الروسي".وحول مدى قدرة هذه المنتديات على توطيد العلاقات مع روسيا، قال خاشقجي: "بالتاكيد أي منتدى حتى لو لم يخرج بأي نواحي تنفيذية، هو يمثل نوع من التفاهم والحوار بين الشعوب والمفكرين والمثقفين من روسيا والعالم الاسلامي".وعن امكانية عقد هذا المؤتمر في المملكة العربية السعودية، في المستقبل، قال خاشقجي: "إن شالله ونتمنى ذلك، ونتمنى أن نتقابل مرة أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230519/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1077167372.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, العالم, قمة قازان 2023
حصري, روسيا, العالم, قمة قازان 2023
عضو المجلس الاستشاري السعودي: نتمنى حوارات مستمرة بين الشعوب الإسلامية والشعب الروسي
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حصري
تحدث عضو المجلس الاستشاري للمملكة العربية السعودية، هاني خاشقجي، عن المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي".
قال عضو المجلس الاستشاري للمملكة العربية السعودية، هاني خاشقجي، لوكالة " سبوتنيك"، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" حول موضوع "روسيا - العالم الإسلامي: القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس للتعاون بين الأديان"، قائلا: "نتمنى أن يكون لنا لقاءات أخرى سواء في روسيا أو في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "نحن دائما نشجع الحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات، وهذه سياسة المملكة دائما منذ تأسيسها وحتى الحاضر، وأنا سعيد بتواجدي هنا مع هذه النخبة والصفوة وإن شالله تكون هناك حوارات مستمرة بين الشعوب الإسلامية والشعب الروسي".
وحول مدى قدرة هذه المنتديات على توطيد العلاقات مع روسيا، قال خاشقجي: "بالتاكيد أي منتدى حتى لو لم يخرج بأي نواحي تنفيذية، هو يمثل نوع من التفاهم والحوار بين الشعوب والمفكرين والمثقفين من روسيا والعالم الاسلامي".
وعن امكانية عقد هذا المؤتمر في المملكة العربية السعودية، في المستقبل، قال خاشقجي: "إن شالله ونتمنى ذلك، ونتمنى أن نتقابل مرة أخرى".