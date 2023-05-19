https://sputnikarabic.ae/20230519/كولونيل-أمريكي-يرجح-تحييد-عسكريين-أمريكيين-في-كييف-بعد-تدمير-بطارية-باتريوت-1077234694.html
كولونيل أمريكي يرجح تحييد عسكريين أمريكيين في كييف بعد تدمير بطارية باتريوت
كولونيل أمريكي يرجح تحييد عسكريين أمريكيين في كييف بعد تدمير بطارية باتريوت
ذكر الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن الجيش الأمريكي لربما تكبد خسائر في القوى البشرية عندما دمر صاروخ روسي نظام باتريوت... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T18:29+0000
2023-05-19T18:29+0000
2023-05-19T18:29+0000
روسيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب" اليوم الجمعة: "الحقيقة هي حرب، إذا تم تدمير بطارية باتريوت بالقرب من كييف، وهو ما حدث بالفعل، فسيتم أيضًا تصفية الأفراد القريبين، وأنا متأكد من أننا فقدنا أفردا من جيشنا هناك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" يوم أمس الثلاثاء، في كييف باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب معطيات موثوقة، في 16 مايو/ أيار، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها باستخدام صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في كييف، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي".وقالت سينغ للصحفيين: "الولايات المتحدة قدمت بعض المساعدة فيما يتعلق بإصلاح صواريخ باتريوت".
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-إهدار-32-صاروخ-باتريوت-في-محاولة-إسقاط-كينجال-1077199860.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
كولونيل أمريكي يرجح تحييد عسكريين أمريكيين في كييف بعد تدمير بطارية باتريوت
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ذكر الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن الجيش الأمريكي لربما تكبد خسائر في القوى البشرية عندما دمر صاروخ روسي نظام باتريوت الصاروخي المضاد للطائرات في كييف.
وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب" اليوم الجمعة: "الحقيقة هي حرب، إذا تم تدمير بطارية باتريوت بالقرب من كييف، وهو ما حدث بالفعل، فسيتم أيضًا تصفية الأفراد القريبين، وأنا متأكد من أننا فقدنا أفردا من جيشنا هناك".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" يوم أمس الثلاثاء، في كييف باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية
: "بحسب معطيات موثوقة، في 16 مايو/ أيار، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها باستخدام صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في كييف، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي".
وأكدت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، يوم أمس الخميس، أن أمريكا قدمت "بعض المساعدة" لأوكرانيا لإصلاح نظام الدفاع الجوي "باتريوت" التالف.
وقالت سينغ للصحفيين: "الولايات المتحدة قدمت بعض المساعدة فيما يتعلق بإصلاح صواريخ باتريوت".