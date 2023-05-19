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الرئيس السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعنا
https://sputnikarabic.ae/20230519/لحظة-التقاء-الأسد-والسيسي-في-مقر-انعقاد-القمة-العربية-فيديو-1077221441.html
لحظة التقاء الأسد والسيسي في مقر انعقاد القمة العربية... فيديو
لحظة التقاء الأسد والسيسي في مقر انعقاد القمة العربية... فيديو
تناقلت وسائل الإعلام مقطعًا يظهر لحظة لقاء الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مقر انعقاد اجتماع القمة العربية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T13:48+0000
2023-05-19T13:48+0000
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ويظهر الأسد وهو يسير داخل المقر قبل أن يقطع سيره عندما مر أمام السيسي الذي صافحه بحفاوة، تجاذب الزعيمان بعدها أطراف الحديث لفترة وجيزة.يشار إلى أن أعمال القمة العربية تعقد حاليا في مدينة جدة السعودية وهي القمة الأولى في أعقاب عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد انقطاع دام نحو عقد من الزمان.في السياق ذاته، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن العرب أمام "فرصة تاريخية" لإعادة ترتيب البيت العربي بأقل قدر من التدخل الأجنبي.جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، في أول حضور من نوعه لسوريا بعد عودتها إلى الجامعة العربية بعد أكثر من عقد.وفي بداية كلمته، وجّه الرئيس السوري الشكر للسعودية ورؤساء الوفود العربية "الذين رحبوا بوجودنا في القمة وعودة سوريا إلى الجامعة العربية".وقال الرئيس السوري: "من أين يبدأ المرء حديثه والأخطار لم تعد محدقة بل محققة، يبدأ من الأمل الدافع للإنجاز والعمل".وأعلنت الجامعة العربية، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230519/دبلوماسي-فلسطيني-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-جاءت-بعد-انكشاف-أمريكا-وسياساتها-1077201795.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, بشار الأسد, جامعة الدول العربية, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, بشار الأسد, جامعة الدول العربية, الأخبار

لحظة التقاء الأسد والسيسي في مقر انعقاد القمة العربية... فيديو

13:48 GMT 19.05.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا
الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . POOL
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تناقلت وسائل الإعلام مقطعًا يظهر لحظة لقاء الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مقر انعقاد اجتماع القمة العربية.
ويظهر الأسد وهو يسير داخل المقر قبل أن يقطع سيره عندما مر أمام السيسي الذي صافحه بحفاوة، تجاذب الزعيمان بعدها أطراف الحديث لفترة وجيزة.
يشار إلى أن أعمال القمة العربية تعقد حاليا في مدينة جدة السعودية وهي القمة الأولى في أعقاب عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد انقطاع دام نحو عقد من الزمان.
في السياق ذاته، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن العرب أمام "فرصة تاريخية" لإعادة ترتيب البيت العربي بأقل قدر من التدخل الأجنبي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، في أول حضور من نوعه لسوريا بعد عودتها إلى الجامعة العربية بعد أكثر من عقد.
وفي بداية كلمته، وجّه الرئيس السوري الشكر للسعودية ورؤساء الوفود العربية "الذين رحبوا بوجودنا في القمة وعودة سوريا إلى الجامعة العربية".
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وقال الرئيس السوري: "من أين يبدأ المرء حديثه والأخطار لم تعد محدقة بل محققة، يبدأ من الأمل الدافع للإنجاز والعمل".
وأعلنت الجامعة العربية، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
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