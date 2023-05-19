https://sputnikarabic.ae/20230519/مندوبة-أوكرانيا-لدى-الناتو-تدعو-الحلفاء-إلى-عدم-تعليق-آمال-كبيرة-على-الهجوم-المضاد-1077202648.html

مندوبة أوكرانيا لدى الناتو تدعو الحلفاء إلى عدم تعليق آمال كبيرة على "الهجوم المضاد"

مندوبة أوكرانيا لدى الناتو تدعو الحلفاء إلى عدم تعليق آمال كبيرة على "الهجوم المضاد"

قالت المندوبة الدائمة لأوكرانيا لدى الناتو، ناتاليا غاليبارينكو، إن أوكرانيا ترسل إشارات إلى الحفاء الغربيين تدعوهم فيها إلى عدم تعليق آمال كبيرة بشأن الهجوم... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T08:33+0000

2023-05-19T08:33+0000

2023-05-19T08:55+0000

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وأضافت: "نحن الآن نقول لشركائنا الدوليين عليكم التحلي بالصبر، ولا تضغطوا بشدة. الآن من المهم التفكير فيما يمكن فعله لإنجاح هذا الهجوم المضاد".وأشارت غاليبارينكو إلى أنه "من المهم عدم تعليق كل الآمال على عملية واحدة وعدم تضخيم أهميتها".وقالت غاليبارينك في مقابلة مع التلفزيون الوطني الليتواني: "قد تكون هناك حاجة لعدة هجمات مضادة نحن لا نكشف عن هذا. سيكون هذا الهجوم المضاد مهمًا، لكن دعونا لا نركز كثيرًا عليه ، حتى لو لم يكن حجم الأراضي المحررة مثيرًا للإعجاب".وفي وقت سابق قال ينس ستولتنبرغ: "الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في الحرب، لا يمكننا التنبؤ بموعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن الحلف واثق من فوز أوكرانيا بالحرب، وأنها ستكون عضوا في الناتو، وكل حلفائنا يوافقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلا، ولكن الأولوية الآن دعمها للفوز بالحرب"، وفق قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230518/ستولتنبرغ-يرحب-بتصريحات-دول-الناتو-بشأن-توريد-صواريخ-كروز-إلى-أوكرانيا--1077190798.html

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