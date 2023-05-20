https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-السعودية-تتجه-للموافقة-على-السفر-مباشرة-لتأدية-الحج-من-إسرائيل-1077240053.html

إعلام: السعودية تتجه للموافقة على السفر مباشرة لتأدية الحج من إسرائيل

إعلام: السعودية تتجه للموافقة على السفر مباشرة لتأدية الحج من إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية عما سمتها "انفراجة" في مسار إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والسعودية خلال موسم الحج المقبل، وذلك في خطوة من شأنها أن تعزز من وتيرة... 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T06:03+0000

2023-05-20T06:03+0000

2023-05-20T06:03+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

أخبار الشرق الأوسط

الأخبار

أخبار الحج

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg

ووفقا لصحيفة "معاريف"، فإن السعودية تتجه إلى الموافقة على تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل الحجاج من إسرائيل إلى مكة.وذكرت الصحيفة أن مفاوضات بدأت قبل عام في هذا الشأن، أفضت مؤخرا إلى "انفراجة".وأضافت أن "هذه الرحلات ستكون مخصصة فقط للمسلمين الذين يعيشون في إسرائيل وبهدف الحج".وأوضحت أن الرحلات المباشرة ستقلع من مطار بن غوريون أو من مطار رامون في النقب مباشرة إلى مدينة مكة السعودية.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الرحلات قد توفر على الحجاج فترة انتظار تقدر من ساعة إلى 6 ساعات قبل إقلاع رحلتهم الثانية من الأردن، لكنها لن توفر كثيرا في تكاليف الرحلة.كما اعتبرت الصحيفة العبرية أن ذلك قد يكون مؤشرا على قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت مرارا أنه يجب إقامة دولة فلسطينية، قبل إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب.وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "لقد قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو أمر يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير".وتابع: "مع ذلك، التطبيع الحقيقي، والاستقرار الحقيقي، سيتحققان فقط من خلال منح الفلسطينيين الأمل"، مشدداً على أن ذلك "يتطلب إعطاء الفلسطينيين دولة، وتلك هي الأولوية".

https://sputnikarabic.ae/20230517/واشنطن-تقارب-إيران-والسعودية-ليس-على-حساب-التطبيع-بين-المملكة-وإسرائيل-1077120971.html

السعودية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, أخبار الحج