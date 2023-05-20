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https://sputnikarabic.ae/20230520/الأمن-الروسي-يعتقل-شخصا-بتهمة-حرق-القرآن-بأمر-من-الاستخبارات-الأوكرانية-1077259756.html
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة حرق القرآن بأمر من الاستخبارات الأوكرانية... فيديو
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة حرق القرآن بأمر من الاستخبارات الأوكرانية... فيديو
اعتقلت السلطات الروسية شخصا بتهمة حرق القرآن، في مدينة فولغوغراد، بأمر من الاستخبارات الأوكرانية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف روبل. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T19:14+0000
2023-05-20T20:19+0000
روسيا
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وقالت لجنة التحقيق الروسية لـ"سبوتنيك": "تم رفع دعوى جنائية بشأن الإجراءات العامة لإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، بعد حرق القرآن في فولغوغراد، وتم اعتقال نيكيتا جورافيل وهو من سكان المنطقة".وبعد ذلك، سلّم المتهم تسجيل الفيديو إلى ضابط إدارة أمن الدولة، حيث أفاد "بتورطه بالتواطؤ بتصوير مقطع فيديو لمنشآت عسكرية".وأضافت لجنة التحقيق الروسية أنه "كجزء من القضية الجنائية، تجري عمليات التفتيش في مكان إقامة المشتبه به، من أجل الكشف عن العناصر ذات الصلة بالتحقيق".
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روسيا

الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة حرق القرآن بأمر من الاستخبارات الأوكرانية... فيديو

19:14 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 20:19 GMT 20.05.2023)
© AFP 2023 / Adam Eilufكتاب القرآن
كتاب القرآن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / Adam Eiluf
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اعتقلت السلطات الروسية شخصا بتهمة حرق القرآن، في مدينة فولغوغراد، بأمر من الاستخبارات الأوكرانية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف روبل.
وقالت لجنة التحقيق الروسية لـ"سبوتنيك": "تم رفع دعوى جنائية بشأن الإجراءات العامة لإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، بعد حرق القرآن في فولغوغراد، وتم اعتقال نيكيتا جورافيل وهو من سكان المنطقة".

أثناء الاستجواب، اعترف جورافيل أنه نفذ الإجراء المحدد بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 10 آلاف روبل.

وبعد ذلك، سلّم المتهم تسجيل الفيديو إلى ضابط إدارة أمن الدولة، حيث أفاد "بتورطه بالتواطؤ بتصوير مقطع فيديو لمنشآت عسكرية".
وأضافت لجنة التحقيق الروسية أنه "كجزء من القضية الجنائية، تجري عمليات التفتيش في مكان إقامة المشتبه به، من أجل الكشف عن العناصر ذات الصلة بالتحقيق".
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