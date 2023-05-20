https://sputnikarabic.ae/20230520/الخارجية-الصينية-تتهم-مجموعة-السبع-بتأييد-الانفصاليين-في-تايوان-1077256419.html
الخارجية الصينية تتهم "مجموعة السبع" بتأييد الانفصاليين في تايوان
الخارجية الصينية تتهم "مجموعة السبع" بتأييد الانفصاليين في تايوان
وجهت الصين اتهامات لدول "مجموعة السبع" بتأييدهم الانفصاليين في تايوان، بتجنبهم ذكر معارضة استقلال تايوان في البيان الصادر عن القمة، المنعقدة في هيروشيما اليوم... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T15:15+0000
2023-05-20T15:15+0000
2023-05-20T15:15+0000
الصين
مجموعة السبع الكبار
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وذكرت الخارجية الصينية في بيانها، أن "دول مجموعة السبع تصدر بيانات حول الحفاظ على السلام في مضيق تايوان، ولكنها لم تذكر شيئًا عن رفضها "استقلال تايوان"، ما يُعد تأييدًا صريحًا للقوى الانفصالية في تايوان".وأردفت الخارجية الصينية: "الزمن الذي كانت بضع دول غربية متقدمة تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وتهيمن على العالم بأكمله قد ولى وانتهى إلى الأبد"، داعية دول "مجموعة السبع" إلى إعادة النظر في تصرفاتها وتغيير مسارها.وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن "على دول مجموعة السبع التوقف عن إعطاء إملاءات للصين بشأن حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".وأضافت: "دول مجموعة السبع يجب أن تتوقف عن إلقاء اللوم على الصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، والتفكير بعمق في تاريخها وانتهاكات حقوق الإنسان".
https://sputnikarabic.ae/20230520/لافروف-قرارات-مجموعة-السبع-تسعى-لردع-روسيا-والصين-1077252971.html
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سبوتنيك عربي
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الصين, مجموعة السبع الكبار
الصين, مجموعة السبع الكبار
الخارجية الصينية تتهم "مجموعة السبع" بتأييد الانفصاليين في تايوان
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وجهت الصين اتهامات لدول "مجموعة السبع" بتأييدهم الانفصاليين في تايوان، بتجنبهم ذكر معارضة استقلال تايوان في البيان الصادر عن القمة، المنعقدة في هيروشيما اليوم السبت.
وذكرت الخارجية الصينية في بيانها، أن "دول مجموعة السبع تصدر بيانات حول الحفاظ على السلام في مضيق تايوان، ولكنها لم تذكر شيئًا عن رفضها "استقلال تايوان"، ما يُعد تأييدًا صريحًا للقوى الانفصالية في تايوان".
تسوية أزمة تايوان هي من شأن الشعب الصيني، مؤكدة أنه يجب ألا يستهين أحد بالإصرار الشديد والإرادة الصلبة والقدرة الهائلة للشعب الصيني، بشأن الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضيه.
وأردفت الخارجية الصينية: "الزمن الذي كانت بضع دول غربية متقدمة تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وتهيمن على العالم بأكمله قد ولى وانتهى إلى الأبد"، داعية دول "مجموعة السبع" إلى إعادة النظر في تصرفاتها وتغيير مسارها.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن "على دول مجموعة السبع التوقف عن إعطاء إملاءات للصين بشأن حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
شؤون هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت هي شؤون داخلية بحتة للصين، وتعارض الصين بشدة أي تدخل من قبل قوى خارجية تحت ستار حقوق الإنسان.
وأضافت: "دول مجموعة السبع
يجب أن تتوقف عن إلقاء اللوم على الصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، والتفكير بعمق في تاريخها وانتهاكات حقوق الإنسان".