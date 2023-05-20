https://sputnikarabic.ae/20230520/الخارجية-الصينية-تدعو-مجموعة-السبع-إلى-التفكير-بتاريخها-عوضا-عن-التدخل-بشؤون-البلاد-1077254916.html

الخارجية الصينية تدعو "مجموعة السبع" إلى "التفكير بتاريخها" عوضا عن التدخل بشؤون البلاد

الخارجية الصينية تدعو "مجموعة السبع" إلى "التفكير بتاريخها" عوضا عن التدخل بشؤون البلاد

صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن "على دول مجموعة السبع التوقف عن إعطاء إملاءات للصين بشأن حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد". 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T14:09+0000

2023-05-20T14:09+0000

2023-05-20T14:09+0000

الصين

مجموعة السبع الكبار

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وجاء في البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة: "شؤون هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت هي شؤون داخلية بحتة للصين، وتعارض الصين بشدة أي تدخل من قبل قوى خارجية تحت ستار حقوق الإنسان".وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "القرارات التي اتُخذت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين".وتابع لافروف: "بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في النظام العالمي ستكون هي الأخرى المنافس ويتم قمعها".

https://sputnikarabic.ae/20230520/بيان-مجموعة-السبع-تحث-الصين-للضغط-على-روسيا-لوقف-العملية-العسكرية-1077243199.html

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الصين, مجموعة السبع الكبار