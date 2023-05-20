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https://sputnikarabic.ae/20230520/الخارجية-الصينية-تدعو-مجموعة-السبع-إلى-التفكير-بتاريخها-عوضا-عن-التدخل-بشؤون-البلاد-1077254916.html
الخارجية الصينية تدعو "مجموعة السبع" إلى "التفكير بتاريخها" عوضا عن التدخل بشؤون البلاد
الخارجية الصينية تدعو "مجموعة السبع" إلى "التفكير بتاريخها" عوضا عن التدخل بشؤون البلاد
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن "على دول مجموعة السبع التوقف عن إعطاء إملاءات للصين بشأن حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد". 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T14:09+0000
2023-05-20T14:09+0000
الصين
مجموعة السبع الكبار
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وجاء في البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة: "شؤون هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت هي شؤون داخلية بحتة للصين، وتعارض الصين بشدة أي تدخل من قبل قوى خارجية تحت ستار حقوق الإنسان".وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "القرارات التي اتُخذت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين".وتابع لافروف: "بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في النظام العالمي ستكون هي الأخرى المنافس ويتم قمعها".
https://sputnikarabic.ae/20230520/بيان-مجموعة-السبع-تحث-الصين-للضغط-على-روسيا-لوقف-العملية-العسكرية-1077243199.html
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الصين, مجموعة السبع الكبار
الصين, مجموعة السبع الكبار

الخارجية الصينية تدعو "مجموعة السبع" إلى "التفكير بتاريخها" عوضا عن التدخل بشؤون البلاد

14:09 GMT 20.05.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن "على دول مجموعة السبع التوقف عن إعطاء إملاءات للصين بشأن حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
وجاء في البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة: "شؤون هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت هي شؤون داخلية بحتة للصين، وتعارض الصين بشدة أي تدخل من قبل قوى خارجية تحت ستار حقوق الإنسان".

دول "مجموعة السبع" يجب أن تتوقف عن إلقاء اللوم على الصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، و "التفكير بعمق في تاريخها وانتهاكات حقوق الإنسان".

قمة مجموعة السبع في هيروشيما - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
بيان: مجموعة السبع تحث الصين للضغط على روسيا لوقف العملية العسكرية
08:04 GMT
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "القرارات التي اتُخذت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين".
تم تحديد المهمة بصوت عالٍ وعلني: هزيمة روسيا في ساحة المعركة، ولكن لا تتوقف عند هذا الحد، بل بإزالتها كمنافس جيوسياسي.
وتابع لافروف: "بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في النظام العالمي ستكون هي الأخرى المنافس ويتم قمعها".
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