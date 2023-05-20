https://sputnikarabic.ae/20230520/تايوان-تجري-محادثات-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-صفقة-أسلحة-بقيمة-500-مليون-دولار-1077241375.html
تايوان تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار
تايوان تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار
صرحت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تايوان تتفاوض مع الجانب الأمريكي بشأن توريد أسلحة بقيمة 500 مليون دولار. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T07:07+0000
2023-05-20T07:07+0000
2023-05-20T08:15+0000
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وقالت تساي إنغ ون: "هذه المرة، مساعدة الجانب الأمريكي ترجع لظروف الوباء وأسباب أخرى، وتأخر تسليم بعض الأسلحة إلى حد ما".في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة 500 مليون دولار، باستخدام "سلطات الطوارئ ذاتها التي تم تطبيقها على أوكرانيا".وبحسب قولها، فإن مكتب الأمن القومي بالجزيرة ووزارة الدفاع في تايوان يتفاوضان مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإمدادات.
https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-تايوان-تطلب-من-الولايات-المتحدة-تسريع-توريد-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-1077239919.html
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رصد عسكري, العالم
تايوان تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار
07:07 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 08:15 GMT 20.05.2023) تابعنا عبر
صرحت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تايوان تتفاوض مع الجانب الأمريكي بشأن توريد أسلحة بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت تساي إنغ ون: "هذه المرة، مساعدة الجانب الأمريكي ترجع لظروف الوباء وأسباب أخرى، وتأخر تسليم بعض الأسلحة إلى حد ما".
في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة 500 مليون دولار، باستخدام "سلطات الطوارئ ذاتها التي تم تطبيقها على أوكرانيا".
وبحسب قولها، فإن مكتب الأمن القومي بالجزيرة ووزارة الدفاع في تايوان يتفاوضان مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإمدادات.