https://sputnikarabic.ae/20230520/تحذير-من-دعوات-إشراك-المدنيين-بالقتال-في-السودان-1077260953.html
تحذير من دعوات إشراك المدنيين بالقتال في السودان
تحذير من دعوات إشراك المدنيين بالقتال في السودان
حذر محامو الطوارئ في السودان، اليوم السبت، من دعوات إشراك المدنيين في المواجهات العسكرية الدائرة. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T19:42+0000
2023-05-20T19:42+0000
2023-05-20T19:42+0000
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وقال محامو الطوارئ، في بيان: "ندين محاولات إشراك المدنيين في الأعمال الحربية"، بحسب موقع "سودان تربيون".وحذر البيان أيضا من "آثار هذا النهج الكارثي على سلامة وأمن المدنيين واتساع أعمال القتال وطول أمده وتطوره إلى حرب أهلية".وانتشرت أخيرا دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي، صدر بعضها عن دعاة وأئمة، لتسليح المدنيين بهدف مناصرة الجيش ضد قوات الدعم السريع.يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230520/مالك-عقار-يؤكد-أنه-سيعمل-على-التوصل-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-وإيقاف-الحرب-في-السودان-1077251010.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
تحذير من دعوات إشراك المدنيين بالقتال في السودان
تابعنا عبر
حذر محامو الطوارئ في السودان، اليوم السبت، من دعوات إشراك المدنيين في المواجهات العسكرية الدائرة.
وقال محامو الطوارئ، في بيان: "ندين محاولات إشراك المدنيين في الأعمال الحربية"، بحسب موقع
"سودان تربيون".
وحذر البيان أيضا من "آثار هذا النهج الكارثي على سلامة وأمن المدنيين واتساع أعمال القتال وطول أمده وتطوره إلى حرب أهلية".
وانتشرت أخيرا دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي، صدر بعضها عن دعاة وأئمة، لتسليح المدنيين بهدف مناصرة الجيش ضد قوات الدعم السريع.
يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية
حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.