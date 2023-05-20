https://sputnikarabic.ae/20230520/22-مليون-دولار-كتمويل-من-الأمم-المتحدة-للفارين-من-اشتباكات-السودان-1077241724.html
22 مليون دولار كتمويل من الأمم المتحدة للفارين من اشتباكات السودان
22 مليون دولار كتمويل من الأمم المتحدة للفارين من اشتباكات السودان
اعتمدت منظمة الأمم المتحدة تمويلا بلغ 22 مليون دولار أمريكي لدعم الفارين من ويلات الاشتباكات الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن الدعم الأممي جاء في ظل فرار أعداد كبيرة من السودانيين إلى دول الجوار الأربع، حسبما ذكرت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.ونقلت الوكالة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اعتمد تمويلا لمساعدة نحو 250 ألف شخص مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وجنوب السودان.وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن مقتل 705 أشخاص على الأقل، وإصابة قرابة 5300 شخص في السودان، بعد مرور شهر على الصراع المسلح الدائر هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية: "هؤلاء ضحايا حتى 16 مايو/ أيار الجاري، وهذه الأرقام من وزارة الصحة الاتحادية (السودان)، إجمالا وقعت 5287 إصابة، و705 وفيات، بينما شهدت ولاية الخرطوم 3254 إصابة و203 وفيات".كما أضافت أن منظمة الصحة العالمية سجلت 34 هجوما على منشآت طبية داخل السودان.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وفي الأسبوع الماضي، وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الامتناع عن أي هجمات قد تؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين، كما اتفقت الأطراف على السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق القتال، وتعهدت بحماية الكوادر الطبية والمؤسسات العامة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230520/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار تشاد, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار تشاد, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
22 مليون دولار كتمويل من الأمم المتحدة للفارين من اشتباكات السودان
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اعتمدت منظمة الأمم المتحدة تمويلا بلغ 22 مليون دولار أمريكي لدعم الفارين من ويلات الاشتباكات الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن الدعم الأممي جاء في ظل فرار أعداد كبيرة من السودانيين
إلى دول الجوار الأربع، حسبما ذكرت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
ونقلت الوكالة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اعتمد تمويلا لمساعدة نحو 250 ألف شخص مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وجنوب السودان.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن مقتل 705 أشخاص على الأقل، وإصابة قرابة 5300 شخص في السودان، بعد مرور شهر على الصراع المسلح الدائر هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية
، في إفادة صحفية: "هؤلاء ضحايا حتى 16 مايو/ أيار الجاري، وهذه الأرقام من وزارة الصحة الاتحادية (السودان)، إجمالا وقعت 5287 إصابة، و705 وفيات، بينما شهدت ولاية الخرطوم 3254 إصابة و203 وفيات".
كما أضافت أن منظمة الصحة العالمية سجلت 34 هجوما على منشآت طبية داخل السودان.
يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وفي الأسبوع الماضي، وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الامتناع عن أي هجمات قد تؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين، كما اتفقت الأطراف على السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق القتال، وتعهدت بحماية الكوادر الطبية والمؤسسات العامة في البلاد.