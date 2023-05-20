https://sputnikarabic.ae/20230520/تركيا-تمنع-مئات-المهاجرين-من-الدخول-عبر-الحدود-الإيرانية-1077261188.html
تركيا تمنع مئات المهاجرين من الدخول عبر الحدود الإيرانية
تركيا تمنع مئات المهاجرين من الدخول عبر الحدود الإيرانية
أعلنت السلطات التركية أنها منعت دخول 903 مهاجرين غير شرعيين من الحدود الإيرانية على مدى أسبوع. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T20:30+0000
2023-05-20T20:30+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن السلطات، في ولاية وان شرقي تركيا، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن الفرق التركية منعت دخول 903 مهاجرين إلى البلاد، خلال الفترة بين 12 و18 مايو/ أيار الجاري.وأشار البيان إلى أن إجمالي أعداد المهاجرين، الذين تم منعهم من دخول تركيا منذ مطلع 2023، ارتفع إلى 40 ألفا و914.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مصرع-6-مهاجرين-إثر-غرق-قاربهم-قبالة-شواطئ-تركيا-1068179798.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران
تركيا تمنع مئات المهاجرين من الدخول عبر الحدود الإيرانية
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أعلنت السلطات التركية أنها منعت دخول 903 مهاجرين غير شرعيين من الحدود الإيرانية على مدى أسبوع.
جاء هذا في بيان صادر عن السلطات، في ولاية وان شرقي تركيا، اليوم السبت، بحسب وكالة
"الأناضول".
24 سبتمبر 2022, 14:31 GMT
وقال البيان إن الفرق التركية منعت دخول 903 مهاجرين إلى البلاد
، خلال الفترة بين 12 و18 مايو/ أيار الجاري.
وأشار البيان إلى أن إجمالي أعداد المهاجرين، الذين تم منعهم من دخول تركيا منذ مطلع 2023، ارتفع إلى 40 ألفا و914.