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تركيا تمنع مئات المهاجرين من الدخول عبر الحدود الإيرانية
تركيا تمنع مئات المهاجرين من الدخول عبر الحدود الإيرانية
أعلنت السلطات التركية أنها منعت دخول 903 مهاجرين غير شرعيين من الحدود الإيرانية على مدى أسبوع. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
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جاء هذا في بيان صادر عن السلطات، في ولاية وان شرقي تركيا، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن الفرق التركية منعت دخول 903 مهاجرين إلى البلاد، خلال الفترة بين 12 و18 مايو/ أيار الجاري.وأشار البيان إلى أن إجمالي أعداد المهاجرين، الذين تم منعهم من دخول تركيا منذ مطلع 2023، ارتفع إلى 40 ألفا و914.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران

تركيا تمنع مئات المهاجرين من الدخول عبر الحدود الإيرانية

20:30 GMT 20.05.2023
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sakis Mitrolidis
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أعلنت السلطات التركية أنها منعت دخول 903 مهاجرين غير شرعيين من الحدود الإيرانية على مدى أسبوع.
جاء هذا في بيان صادر عن السلطات، في ولاية وان شرقي تركيا، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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24 سبتمبر 2022, 14:31 GMT
وقال البيان إن الفرق التركية منعت دخول 903 مهاجرين إلى البلاد، خلال الفترة بين 12 و18 مايو/ أيار الجاري.
وأشار البيان إلى أن إجمالي أعداد المهاجرين، الذين تم منعهم من دخول تركيا منذ مطلع 2023، ارتفع إلى 40 ألفا و914.
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