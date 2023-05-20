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زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة
وقع زلزال بلغت قوته 7.4 درجات، صباح اليوم السبت، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T02:14+0000
2023-05-20T02:20+0000
زلزال
المحيط الهادئ
أستراليا
كاليدونيا الجديدة
العالم
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ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كان مركز الزلزال على بُعد 415 كيلومترًا من عاصمة كاليدونيا الجديدة، نوميا. وكان عمق البؤرة يبلغ 45 كيلومترًا.لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي. ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول أي أضرار محتملة أو وقوع إصابات.والزال هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، فقد ضرب، أمس الجمعة، زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.يشار إلى أن كاليدونيا الجديدة هي تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلًا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16.136 كم (10.026 ميلاً) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.
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زلزال, المحيط الهادئ, أستراليا, كاليدونيا الجديدة, العالم
زلزال, المحيط الهادئ, أستراليا, كاليدونيا الجديدة, العالم

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة

02:14 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 02:20 GMT 20.05.2023)
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
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وقع زلزال بلغت قوته 7.4 درجات، صباح اليوم السبت، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة.
ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كان مركز الزلزال على بُعد 415 كيلومترًا من عاصمة كاليدونيا الجديدة، نوميا. وكان عمق البؤرة يبلغ 45 كيلومترًا.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة وتحذيرات من تسونامي
أمس, 03:41 GMT
لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي. ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول أي أضرار محتملة أو وقوع إصابات.
والزال هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، فقد ضرب، أمس الجمعة، زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.
يشار إلى أن كاليدونيا الجديدة هي تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلًا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16.136 كم (10.026 ميلاً) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.
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