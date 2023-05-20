https://sputnikarabic.ae/20230520/زيلينسكي-يصل-إلى-هيروشيما-اليابانية-لحضور-قمة-مجموعة-السبع-1077242465.html
زيلينسكي يصل إلى هيروشيما اليابانية لحضور قمة "مجموعة السبع"
زيلينسكي يصل إلى هيروشيما اليابانية لحضور قمة "مجموعة السبع"
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على متن طائرة حكومية فرنسية إلى مطار هيروشيما اليابانية، حيث تُعقد قمة قادة مجموعة السبع. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T08:07+0000
2023-05-20T08:07+0000
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العالم
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أجري البث لوصوله إلى مطار هيروشيما اليابانية في مركز الصحافة الدولي في المطار.وسوف يشارك زيلينسكي في جلسة القمة المخصصة لأوكرانيا، والتي ستعقد صباح يوم 21 مايو/أيار، كما سيعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية.في عام 2023، انتقلت رئاسة مجموعة السبع إلى اليابان. وبدأت قمة مجموعة السبع في 19 مايو/أيار الجاري، في هيروشيما اليابانية وستستمر حتى 21 مايو. بالإضافة إلى دول مجموعة السبع، تلقت الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وثلاث دول أخرى دعوة لحضور قمة هيروشيما: إندونيسيا تمثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجزر كوك تمثل منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمثل جزر القمر الاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى هذه البلدان، تلقى رؤساء سبع منظمات دعوات لحضور قمة هيروشيما، وهي: الأمم المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230518/البيت-الأبيض-ستواصل-دول-مجموعة-السبع-الضغط-على-روسيا-1077195450.html
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العالم
زيلينسكي يصل إلى هيروشيما اليابانية لحضور قمة "مجموعة السبع"
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وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على متن طائرة حكومية فرنسية إلى مطار هيروشيما اليابانية، حيث تُعقد قمة قادة مجموعة السبع.
أجري البث لوصوله إلى مطار هيروشيما اليابانية في مركز الصحافة الدولي في المطار.
وسوف يشارك زيلينسكي في جلسة القمة المخصصة لأوكرانيا، والتي ستعقد صباح يوم 21 مايو/أيار، كما سيعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية.
في عام 2023، انتقلت رئاسة مجموعة السبع إلى اليابان. وبدأت قمة مجموعة السبع في 19 مايو/أيار الجاري، في هيروشيما اليابانية وستستمر حتى 21 مايو.
بالإضافة إلى دول مجموعة السبع، تلقت الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وثلاث دول أخرى دعوة لحضور قمة هيروشيما: إندونيسيا تمثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجزر كوك تمثل منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمثل جزر القمر الاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى هذه البلدان، تلقى رؤساء سبع منظمات دعوات لحضور قمة هيروشيما، وهي: الأمم المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.