عربي
https://sputnikarabic.ae/20230520/زيلينسكي-يصل-إلى-هيروشيما-اليابانية-لحضور-قمة-مجموعة-السبع-1077242465.html
زيلينسكي يصل إلى هيروشيما اليابانية لحضور قمة "مجموعة السبع"
زيلينسكي يصل إلى هيروشيما اليابانية لحضور قمة "مجموعة السبع"
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على متن طائرة حكومية فرنسية إلى مطار هيروشيما اليابانية، حيث تُعقد قمة قادة مجموعة السبع. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T08:07+0000
2023-05-20T08:07+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061213637_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_7437e4e6d404398015a39d75463c85bf.jpg
أجري البث لوصوله إلى مطار هيروشيما اليابانية في مركز الصحافة الدولي في المطار.وسوف يشارك زيلينسكي في جلسة القمة المخصصة لأوكرانيا، والتي ستعقد صباح يوم 21 مايو/أيار، كما سيعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية.في عام 2023، انتقلت رئاسة مجموعة السبع إلى اليابان. وبدأت قمة مجموعة السبع في 19 مايو/أيار الجاري، في هيروشيما اليابانية وستستمر حتى 21 مايو. بالإضافة إلى دول مجموعة السبع، تلقت الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وثلاث دول أخرى دعوة لحضور قمة هيروشيما: إندونيسيا تمثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجزر كوك تمثل منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمثل جزر القمر الاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى هذه البلدان، تلقى رؤساء سبع منظمات دعوات لحضور قمة هيروشيما، وهي: الأمم المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230518/البيت-الأبيض-ستواصل-دول-مجموعة-السبع-الضغط-على-روسيا-1077195450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061213637_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_dcd850850f7427284df49b777bfa7119.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

زيلينسكي يصل إلى هيروشيما اليابانية لحضور قمة "مجموعة السبع"

08:07 GMT 20.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على متن طائرة حكومية فرنسية إلى مطار هيروشيما اليابانية، حيث تُعقد قمة قادة مجموعة السبع.
أجري البث لوصوله إلى مطار هيروشيما اليابانية في مركز الصحافة الدولي في المطار.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
البيت الأبيض: ستواصل دول مجموعة السبع الضغط على روسيا
18 مايو, 20:42 GMT
وسوف يشارك زيلينسكي في جلسة القمة المخصصة لأوكرانيا، والتي ستعقد صباح يوم 21 مايو/أيار، كما سيعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية.
في عام 2023، انتقلت رئاسة مجموعة السبع إلى اليابان. وبدأت قمة مجموعة السبع في 19 مايو/أيار الجاري، في هيروشيما اليابانية وستستمر حتى 21 مايو.
بالإضافة إلى دول مجموعة السبع، تلقت الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وثلاث دول أخرى دعوة لحضور قمة هيروشيما: إندونيسيا تمثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجزر كوك تمثل منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمثل جزر القمر الاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى هذه البلدان، تلقى رؤساء سبع منظمات دعوات لحضور قمة هيروشيما، وهي: الأمم المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدةأمس, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала