https://sputnikarabic.ae/20230520/طهران-تسمح-للروس-بالحصول-على-تأشيرات-الدخول-عند-الوصول-إلى-إيران-1077239766.html

طهران تسمح للروس بالحصول على تأشيرات الدخول عند الوصول إلى إيران

طهران تسمح للروس بالحصول على تأشيرات الدخول عند الوصول إلى إيران

أعلن نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في إيران، علي أسكار شالبافيان، أن الروس يمكنهم الحصول على تأشيرات عند الوصول إلى إيران، ويتوقع تزايد عدد... 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T04:50+0000

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وقال شالبافيان، لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي": "في الوقت الحالي، يتم منح تأشيرات للمواطنين الروس مباشرة في المطارات الإيرانية".وأضاف أنه بمراعاة العمل على إلغاء التأشيرات للرحلات السياحية الجماعية، وتشجيع القطاعات الخاصة في البلدين على الانخراط في القطاع السياحي وتعزيز الروابط بينهما، فإن إيران تتوقع زيادة تدفق السياح من روسيا.وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات الإيرانية، زار حوالي 41 ألف روسي إيران منذ نهاية مارس/آذار 2022 حتى نهاية مارس/آذار 2023، مضيفا: "مع اتخاذ هذه الخطوات، سيشهد عدد السياح زيادة كبيرة".وسبق لنائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاخروكوف، أن صرح للصحفيين أنه سيتم إطلاق رحلات سياحية جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران هذا الصيف، ويمكن الاعتماد على ذلك، نظرًا لأن البلدين تبادلا قوائم بمشغلي الرحلات السياحية الذين سيعملون على هذا الاتجاه.بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ شركة طيران "نوردويند" الروسية في تشغيل رحلات مباشرة من سانت بطرسبرغ إلى طهران اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران، حسبما أعلنت إدارة مطار بولكوفو الروسي.وعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 مايو/ أيار في عاصمة تتارستان، ويُعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، ونال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا منذ العام 2023.

https://sputnikarabic.ae/20220623/إيران-تعرب-عن-استعدادها-لإلغاء-نظام-التأشيرة-مع-روسيا-في-إطار-تطوير-العلاقات-1064102796.html

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