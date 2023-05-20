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https://sputnikarabic.ae/20230520/فيديو-متداول-ردا-على-أنباء-مغادرة-أمير-قطر-أثناء-انعقاد-القمة-العربية-يثير-تفاعلا-واسعا-1077240771.html
فيديو متداول ردا على أنباء "مغادرة أمير قطر" أثناء انعقاد القمة العربية يثير تفاعلا واسعا
فيديو متداول ردا على أنباء "مغادرة أمير قطر" أثناء انعقاد القمة العربية يثير تفاعلا واسعا
حظيت مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القمة العربية التي احتضنتها مدينة جدة السعودية، باهتمام واسع على مواقع التواصل. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T07:19+0000
2023-05-20T07:30+0000
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وتركز الجدل حول ما إذا كانت مغادرة الوفد القطري جاءت قبل إلقاء كلمة الرئيس السوري بشار الأسد كلمته في القمة، غير أن مقاطع مصورة تشير إلى وجود الوفد القطري خلال كلمة الرئيس السوري.من جانبه، أعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بعث ببرقية إلى كل من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، أعرب فيهما عن شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لكنه لم يصدر أي توضيح حول سبب المغادرة المبكرة للأمير القطري.وانطلقت أمس الجمعة، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من القادة العرب.وانعقدت القمة بحضور القادة والزعماء العرب لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي ستعود بالأمن والاستقرار على المنطقة، بحسب مراسل "سبوتنيك".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, جامعة الدول العربية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, جامعة الدول العربية

فيديو متداول ردا على أنباء "مغادرة أمير قطر" أثناء انعقاد القمة العربية يثير تفاعلا واسعا

07:19 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 20.05.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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حظيت مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القمة العربية التي احتضنتها مدينة جدة السعودية، باهتمام واسع على مواقع التواصل.
وتركز الجدل حول ما إذا كانت مغادرة الوفد القطري جاءت قبل إلقاء كلمة الرئيس السوري بشار الأسد كلمته في القمة، غير أن مقاطع مصورة تشير إلى وجود الوفد القطري خلال كلمة الرئيس السوري.
كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن مصافحة تمت بين الأسد وتميم قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة وتلا ذلك حديث جانبي بينهما.
من جانبه، أعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بعث ببرقية إلى كل من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، أعرب فيهما عن شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لكنه لم يصدر أي توضيح حول سبب المغادرة المبكرة للأمير القطري.
وانطلقت أمس الجمعة، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من القادة العرب.
وانعقدت القمة بحضور القادة والزعماء العرب لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي ستعود بالأمن والاستقرار على المنطقة، بحسب مراسل "سبوتنيك".
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