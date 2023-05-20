فيديو متداول ردا على أنباء "مغادرة أمير قطر" أثناء انعقاد القمة العربية يثير تفاعلا واسعا
07:19 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 20.05.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
حظيت مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القمة العربية التي احتضنتها مدينة جدة السعودية، باهتمام واسع على مواقع التواصل.
وتركز الجدل حول ما إذا كانت مغادرة الوفد القطري جاءت قبل إلقاء كلمة الرئيس السوري بشار الأسد كلمته في القمة، غير أن مقاطع مصورة تشير إلى وجود الوفد القطري خلال كلمة الرئيس السوري.
لم يغادر والقمة ناجحه بإذن الله pic.twitter.com/KLgc2SpQpQ— فهد العتيبي🇸🇦 (@MFq68) May 19, 2023
كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن مصافحة تمت بين الأسد وتميم قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة وتلا ذلك حديث جانبي بينهما.
غير صحيح ما يتم تداوله من اعلام وحسابات الاخونج بأن أمير قطر الشيخ تميم غادر قبل كلمة الرئيس السوري بشار الأسد في اجتماع القمة العربية .— حسين الغاوي (@halgawi) May 19, 2023
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من جانبه، أعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بعث ببرقية إلى كل من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، أعرب فيهما عن شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لكنه لم يصدر أي توضيح حول سبب المغادرة المبكرة للأمير القطري.
🚨:— كولومبوس 🐪 (@Columbuos) May 19, 2023
غير صحيح مايتم تداوله بأن أمير قطر تميم بن حمد غادر القمة أثناء كلمة بشار الأسد، جميع رؤساء الوفود حضروا جميع الكلمات المشاركة في القمة تحت اجماع عربي على قرارات #قمة_جده
وانطلقت أمس الجمعة، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من القادة العرب.
وانعقدت القمة بحضور القادة والزعماء العرب لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي ستعود بالأمن والاستقرار على المنطقة، بحسب مراسل "سبوتنيك".