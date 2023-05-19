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https://sputnikarabic.ae/20230519/أمير-قطر-يغادر-جدة-بعد-حضوره-انطلاق-أعمال-القمة-العربية-الـ32-1077222172.html
أمير قطر يغادر جدة بعد حضوره انطلاق أعمال القمة العربية الـ32
أمير قطر يغادر جدة بعد حضوره انطلاق أعمال القمة العربية الـ32
أعلن الديوان الأميري القطري، مغادرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مدينة جدة السعودية، بعد ‏حضوره انطلاق أعمال القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T14:05+0000
2023-05-19T14:05+0000
قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم
العالم العربي
جامعة الدول العربية
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وبعث أمير قطر برقية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال القمة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).كما تمنى أمير قطر في برقيته، أن "تسهم نتائج أعمال القمة العربية الـ32 في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية، سائلا الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء"وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن الرئيس السوري، بشار الأسد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تصافحا اليوم الجمعة، قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة العربية.وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "مصافحة تمت بين السيد الرئيس بشار الأسد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة".وانطلقت اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من القادة العرب.وانعقدت القمة بحضور القادة والزعماء العرب لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي ستعود بالأمن والاستقرار على المنطقة، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتركز القمة بشكل أساسي على المسائل الاقتصادية، والتي تتناول كيفية مساعدة المناطق العربية التي تحتاج إلى دعم.وتجمع قمة جدة، القادة العرب للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بعد القمة التي عقدت في الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للوضع العربي.
https://sputnikarabic.ae/20230519/لحظة-التقاء-الأسد-والسيسي-في-مقر-انعقاد-القمة-العربية-فيديو-1077221441.html
https://sputnikarabic.ae/20230519/القمة-العربية-الـ-32-في-جدة-لحظة-بلحظة-1077206265.html
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قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, العالم العربي, جامعة الدول العربية
قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, العالم العربي, جامعة الدول العربية

أمير قطر يغادر جدة بعد حضوره انطلاق أعمال القمة العربية الـ32

14:05 GMT 19.05.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أعلن الديوان الأميري القطري، مغادرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مدينة جدة السعودية، بعد ‏حضوره انطلاق أعمال القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة.
وبعث أمير قطر برقية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال القمة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
كما تمنى أمير قطر في برقيته، أن "تسهم نتائج أعمال القمة العربية الـ32 في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية، سائلا الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء"
وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن الرئيس السوري، بشار الأسد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تصافحا اليوم الجمعة، قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة العربية.
الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
لحظة التقاء الأسد والسيسي في مقر انعقاد القمة العربية... فيديو
13:48 GMT
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "مصافحة تمت بين السيد الرئيس بشار الأسد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة".
وانطلقت اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من القادة العرب.
وانعقدت القمة بحضور القادة والزعماء العرب لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي ستعود بالأمن والاستقرار على المنطقة، بحسب مراسل "سبوتنيك".
مقر انعقاد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية (جدة) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
تغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة
12:49 GMT
وتركز القمة بشكل أساسي على المسائل الاقتصادية، والتي تتناول كيفية مساعدة المناطق العربية التي تحتاج إلى دعم.
وتجمع قمة جدة، القادة العرب للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بعد القمة التي عقدت في الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للوضع العربي.
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