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https://sputnikarabic.ae/20230520/فيديو-مروع-لتحطم-مقاتلة-من-طراز-إف-18-1077251761.html
فيديو مروع لتحطم مقاتلة من طراز "إف-18"
فيديو مروع لتحطم مقاتلة من طراز "إف-18"
تحطمت مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-18" تابعة لسلاح الجو الإسباني، اليوم السبت، في قاعدة سرقسطة الجوية، وتحولت إلى كرة نارية عملاقة بالقرب من طريق سريع... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T12:45+0000
2023-05-20T12:50+0000
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وقع الحادث خلال عرض استعراضي لعائلات العسكريين في القاعدة، عند حوالي الساعة 12:10 ظهرا بالتوقيت المحلي.وتُظهر اللقطات لحظة انحدار المقاتلة وارتطامها بالأرض وانفجارها بشكل مروع.ويظهر في الفيديو، قائد الطائرة وهو يقفز منها بمظلة في اللحظات الأخيرة.وحسب التقارير الواردة، تم نقله إلى مستشفى سرقسطة العسكري، وقد أصيب بجروح في ساقه ولكنه في حالة مستقرة.ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى في أعقاب الحادث.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري, نادي الفيديو

فيديو مروع لتحطم مقاتلة من طراز "إف-18"

12:45 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 20.05.2023)
© Sputnikإف أيه-18إف سوبر هورنت"
إف أيه-18إف سوبر هورنت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
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تحطمت مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-18" تابعة لسلاح الجو الإسباني، اليوم السبت، في قاعدة سرقسطة الجوية، وتحولت إلى كرة نارية عملاقة بالقرب من طريق سريع مزدحم.
وقع الحادث خلال عرض استعراضي لعائلات العسكريين في القاعدة، عند حوالي الساعة 12:10 ظهرا بالتوقيت المحلي.
وتُظهر اللقطات لحظة انحدار المقاتلة وارتطامها بالأرض وانفجارها بشكل مروع.
ويظهر في الفيديو، قائد الطائرة وهو يقفز منها بمظلة في اللحظات الأخيرة.
وحسب التقارير الواردة، تم نقله إلى مستشفى سرقسطة العسكري، وقد أصيب بجروح في ساقه ولكنه في حالة مستقرة.
ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى في أعقاب الحادث.
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