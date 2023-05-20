https://sputnikarabic.ae/20230520/لافروف-روسيا-مضطرة-للرد-على-الحرب-المعلنة-عليها-1077253942.html
لافروف: روسيا مضطرة للرد على الحرب المعلنة عليها
لافروف: روسيا مضطرة للرد على الحرب المعلنة عليها
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن موسكو ليست عدوانية بطبيعتها، لكنها مضطرة في ظل الظروف الحالية للرد على الحرب المعلنة عليها. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T13:47+0000
2023-05-20T13:47+0000
2023-05-20T13:47+0000
روسيا
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وقال لافروف، متحدثًا في اجتماع للجمعية الحادية والثلاثين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية: "لدينا الكثير من الحلفاء، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يفكرون مثلنا. وهنا تحتاج إلى أن تفهم جيدًا أننا لا نشجع العداء تجاه أي شخص".وأضاف لافروف: "نحن مضطرون للرد بحزم وباستمرار، من حيث المبدأ، على الحرب المعلنة علينا. العداء ينبع من الجانب الآخر، الجانب الذي يفصل بين أولئك الذين يريدون أن يعيشوا بفكرهم، ولتحقيق مصالح شعوبهم، وبين من يريد أن يعيش على حساب الآخرين".
https://sputnikarabic.ae/20230512/لافروف-الغرب-ينتهك-علانية-قواعد-العدالة-الدولية-فيما-يتعلق-بروسيا-1076934519.html
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روسيا
لافروف: روسيا مضطرة للرد على الحرب المعلنة عليها
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن موسكو ليست عدوانية بطبيعتها، لكنها مضطرة في ظل الظروف الحالية للرد على الحرب المعلنة عليها.
وقال لافروف، متحدثًا في اجتماع للجمعية الحادية والثلاثين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية: "لدينا الكثير من الحلفاء، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يفكرون مثلنا. وهنا تحتاج إلى أن تفهم جيدًا أننا لا نشجع العداء تجاه أي شخص".
وأضاف لافروف: "نحن مضطرون للرد بحزم وباستمرار، من حيث المبدأ، على الحرب المعلنة علينا. العداء ينبع من الجانب الآخر، الجانب الذي يفصل بين أولئك الذين يريدون أن يعيشوا بفكرهم، ولتحقيق مصالح شعوبهم، وبين من يريد أن يعيش على حساب الآخرين".