https://sputnikarabic.ae/20230520/مستوطنون-يعتدون-على-فلسطينيين-في-الضفة-الغربية-ومدينة-القدس-1077258212.html

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس

شن مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، هجمات على فلسطينيين وسط الضفة الغربية وفي مدينة القدس الشرقية. 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T17:21+0000

2023-05-20T17:21+0000

2023-05-20T17:21+0000

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "هاجم مستوطنون، المواطنين قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله".ونقلت عن مصادر محلية أن "مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين بالحجارة في منطقة السهل بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".في سياق متصل، هاجم مستوطنون الفلسطيينيين في عدة مواقع في البلدة القديمة في القدس، بعد تنظيمهم مسيرة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "اندلعت مواجهات قرب باب العامود، وفي نفس الوقت اندلعت اشتباكات في طريق الواد داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس".وقالت الشرطة الإسرائيلية إن خمسة أشخاص اعتقلوا للاستجواب ولم تقع إصابات. وأفادت تقارير فلسطينية أن شابين فلسطينيين أصيبا بقنابل الصوت التي تطلقها الشرطة.فيما قالت وسائل إعلام مقدسية، بينها "القسطل"، إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على الشبان واقتحمت منازل الأهالي لتأمين اقتحامات المستوطنين ومسيراتهم، في بلدة القدس القديمة.وأمس الأول (الخميس)، اقتحمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.وردد المستوطنون هتافات عنصرية تنادي بالموت للعرب، واعتدوا على عدد من الصحفيين الذين تواجدوا في المكان، فيما نشرت القوات الإسرائيلية قناصتها، وانتشرت في المكان بشكل كثيف وحولته لثكنة عسكرية، بذريعة تأمين المسيرة.واعتدى مستوطنون بحماية الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع المسيرة، على عدد من المواطنين في البلدة القديمة في القدس، كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المقدسيين، ومنعتهم من الاقتراب من باب العامود ومن البلدة القديمة.

https://sputnikarabic.ae/20230519/الأمم-المتحدة-منزعجون-من-الهتافات-العنصرية-للإسرائيليين-في-مسيرة-الأعلام-1077220737.html

https://sputnikarabic.ae/20230519/أمريكا-تعلق-على-هتاف-الموت-للعرب-خلال-تظاهرات-في-إسرائيل-1077199663.html

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