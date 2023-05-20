https://sputnikarabic.ae/20230520/منظمة-الصحة-العالمية-تطلق-شبكة-عالمية-للكشف-سريعا-عن-مخاطر-الأمراض-المعدية-1077256748.html
منظمة الصحة العالمية تطلق شبكة عالمية للكشف سريعا عن مخاطر الأمراض المعدية
منظمة الصحة العالمية تطلق شبكة عالمية للكشف سريعا عن مخاطر الأمراض المعدية
أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، شبكة عالمية للمساعدة في الكشف السريع عن خطر الأمراض المعدية، مثل فيروس "كورونا" المستجد، ومشاركة المعلومات لمنع... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T15:59+0000
2023-05-20T15:59+0000
2023-05-20T15:59+0000
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وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن شبكتها الدولية لمراقبة مسببات الأمراض، ستوفر منصة لربط البلدان والمناطق، وتحسين أنظمة جمع العينات وتحليلها.وبيّنت أن الشبكة الجديدة تهدف إلى المساعدة في ضمان التعرف على تهديدات الأمراض المعدية وتعقبها سريعا، ومشاركة المعلومات والعمل بناء عليها لمنع كوارث مثل جائحة "كوفيد".وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الشبكة ستعتمد على علم الجينوم، لتحليل الشفرة الجينية للفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض، بغرض فهم مدى عدوى هذه الكائنات وكيفية انتشارها.وأضافت أن البيانات التي يتم جمعها من جانب الشبكة، سيتم توظيفها في نظام أوسع لمراقبة الأمراض، والذي يستخدم لتحديد وتتبع الأمراض، في محاولة لاحتواء تفشي المرض، وتطوير العلاجات واللقاحات.من ناحيته، أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالأهداف "الطموحة" للشبكة الجديدة على حد تعبيره، قائلا إنها يمكن أن "تقوم بدور حيوي في الأمن الصحي".
https://sputnikarabic.ae/20230505/منظمة-الصحة-العالمية-تلغي-تصنيف-كوفيد-19-على-أنه-جائحة-1076703433.html
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منظمة الصحة العالمية, علوم, العالم, الأخبار
منظمة الصحة العالمية, علوم, العالم, الأخبار
منظمة الصحة العالمية تطلق شبكة عالمية للكشف سريعا عن مخاطر الأمراض المعدية
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أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، شبكة عالمية للمساعدة في الكشف السريع عن خطر الأمراض المعدية، مثل فيروس "كورونا" المستجد، ومشاركة المعلومات لمنع انتشارها.
وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي
، أن شبكتها الدولية لمراقبة مسببات الأمراض، ستوفر منصة لربط البلدان والمناطق، وتحسين أنظمة جمع العينات وتحليلها.
وبيّنت أن الشبكة الجديدة تهدف إلى المساعدة في ضمان التعرف على تهديدات الأمراض المعدية وتعقبها سريعا، ومشاركة المعلومات والعمل بناء عليها لمنع كوارث مثل جائحة "كوفيد".
وأشارت منظمة الصحة العالمية
إلى أن الشبكة ستعتمد على علم الجينوم، لتحليل الشفرة الجينية للفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض، بغرض فهم مدى عدوى هذه الكائنات وكيفية انتشارها.
وأضافت أن البيانات التي يتم جمعها من جانب الشبكة، سيتم توظيفها في نظام أوسع لمراقبة الأمراض، والذي يستخدم لتحديد وتتبع الأمراض، في محاولة لاحتواء تفشي المرض، وتطوير العلاجات واللقاحات.
من ناحيته، أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالأهداف "الطموحة" للشبكة الجديدة على حد تعبيره، قائلا إنها يمكن أن "تقوم بدور حيوي في الأمن الصحي".