https://sputnikarabic.ae/20230520/3-قتلى-في-هجوم-إرهابي-على-موقع-عسكري-باكستاني-1077263001.html

مقتل 3 جنود في هجوم إرهابي على موقع عسكري باكستاني

مقتل 3 جنود في هجوم إرهابي على موقع عسكري باكستاني

أعلن الجيش الباكستاني، صباح اليوم الأحد، مقتل 3 من جنوده ومسلح إرهابي، وذلك خلال تبادل إطلاق النار في هجوم على أحد المواقع العسكرية في منطقة زرغون بمقاطعة... 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T23:28+0000

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ووفقًا لبيان صادر عن الخدمة الإعلامية للجيش الباكستاني، نقلته صحيفة "داون" الباكستانية، تم تنفيذ الهجوم في الصباح الباكر ، يوم السبت، من قبل مجموعة من الإرهابيين على موقع تم إنشاؤه مؤخرًا "للمساعدة في مكافحة محاولات الابتزاز المستهدفة لمناجم الفحم في المنطقة".وأكدت القوات الأمنية أنها "ردت فورًا على هجوم النيران"، ودفعت الإرهابيين للوراء، وفقًا للبيان، مشيرة إلى استشهاد ثلاثة جنود وأن "إرهابيًا واحدًا لقي حتفه" في تبادل النيران الكثيف.وجاء في البيان: "استنادًا إلى جهود المراقبة والاستطلاع والاستطلاع المتابعة، تم تحديد مخبأ الإرهابيين الفارين المحتمل في جبال قريبة، وتم تنفيذ عملية احتجاز وتطهير مدروسة".في الوقت نفسه، أدان رئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم في تغريدة على حسابه في تويتر.وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير/كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20221204/تنظيم-داعش-الإرهابي-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-على-سفارة-باكستان-في-كابول-1070818282.html

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