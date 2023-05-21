https://sputnikarabic.ae/20230521/إيران-ننصح-دول-الجامعة-العربية-باتخاذ-خطوة-إيجابية-نحو-السلام-والاستقرار-1077270479.html

إيران: ننصح دول الجامعة العربية باتخاذ ‏خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار

إيران: ننصح دول الجامعة العربية باتخاذ ‏خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار

نصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، دول الجامعة العربية، باتخاذ ‏خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار الإقليميين، وتجنب تكرار... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T09:43+0000

2023-05-21T09:43+0000

2023-05-21T09:43+0000

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وفي رده على المواقف المناهضة لإيران في القمة العربية الـ32 التي عقدت في جدة بالسعودية، قال كنعاني إن "إيران تتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية وبنّاءة نحو توطيد السلام والاستقرار، وتعزيز التكامل الإقليمي، دون تكرار الادعاءات المملة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفي الوقت نفسه، رحب كنعاني "بالنهج البنّاء لبعض دول المنطقة بشأن زيادة التعاون وإعطاء الأولوية للحوار والتفاهم المتبادل".كما أعرب عن أمله في أن "تشهد المنطقة مقاربة جديدة، تقوم على الصداقة وتعزيز التعاون بين دولها".وأشار أيضا إلى أن "تطوير نظام جديد في المنطقة يتطلب التعاون الجماعي لدول المنطقة، بهدف تحقيق الأمن الداخلي".وفي إشارة إلى جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنوهناك خلافات عميقة بين طهران وأبو ظبي، بشأن العديد من الملفات، في مقدمتها ما تعتبره الأخيرة احتلالا من قبل إيران لثلاثة من جزرها "أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى"، والتي تقول طهران إنها جزء لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية، إضافة إلى تباين المواقف بشأن حرب اليمن.وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، انطلقت أعمال الدورة العادية الـ32 للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، اليوم، بحضور عددٍ من الزعماء والقادة العرب، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد الذي تشارك بلاده لأول مرة في قمة عربية منذ نحو 12 عاما.

https://sputnikarabic.ae/20230519/القمة-العربية-تعتمد-إعلان-جدة-ماذا-تضمن؟-1077228505.html

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