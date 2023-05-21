https://sputnikarabic.ae/20230521/الدفاع-الروسية-إسقاط-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-و15-صاروخا-1077271477.html
الدفاع الروسية: إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية و15 صاروخا
الدفاع الروسية: إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية و15 صاروخا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 15 صاروخا مجنحا بعيد المدى من طرازات "هيمارس" و"ستورم شادو" و"أورغان" التابعة للقوات المسلحة... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T10:20+0000
2023-05-21T10:20+0000
2023-05-21T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأكدت الوزارة أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 9 طائرات مسيرة في مناطق لوزوفوي، وتيرني وفوديان ونوفواندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية وإنيرغدار في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت أن "الجيش الروسي دمر، خلال اليوم الماضي، خمسة مستودعات بذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 102 بالقرب من بولتافكا في مقاطعة زابوروجيه". ووفقا لها، فقد تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفويغوروفكا وكراسني وكراماتورسك في جمهورية دونيتسكالشعبية، وجولييبول في مقاطعة زابوروجيه، وستانيسلاف في مقاطعة خيرسون. كما تم تدمير نظام صاروخي أوكراني من طراز "إس -300" في منطقة زيلتوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. ونفّذ الجيش الروسي، خلال يوم واحد، ضربات على 103 وحدات مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية وعتاد عسكري في 134 منطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-100-جندي-أوكراني-ومرتزقة-على-محور-أرتيوموفسك-1077271061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية و15 صاروخا
10:20 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 10:36 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 15 صاروخا مجنحا بعيد المدى من طرازات "هيمارس" و"ستورم شادو" و"أورغان" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي.
وأكدت الوزارة أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 9 طائرات مسيرة في مناطق لوزوفوي، وتيرني وفوديان ونوفواندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية وإنيرغدار في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت أن "الجيش الروسي دمر، خلال اليوم الماضي، خمسة مستودعات بذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 102 بالقرب من بولتافكا في مقاطعة زابوروجيه".
ووفقا لها، فقد تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفويغوروفكا وكراسني وكراماتورسك في جمهورية دونيتسكالشعبية، وجولييبول في مقاطعة زابوروجيه، وستانيسلاف في مقاطعة خيرسون.
كما تم تدمير نظام صاروخي أوكراني من طراز "إس -300" في منطقة زيلتوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونفّذ الجيش الروسي، خلال يوم واحد، ضربات على 103 وحدات مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية وعتاد عسكري في 134 منطقة.