https://sputnikarabic.ae/20230521/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-100-جندي-أوكراني-ومرتزقة-على-محور-أرتيوموفسك-1077271061.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 جندي أوكراني ومرتزقة في اتجاه أرتيوموفسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 جندي أوكراني ومرتزقة في اتجاه أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت جسرًا للسيارات بالقرب من كراسنوي، كان يتم من خلاله نقل التعزيزات للقوات المسلحة الأوكرانية في... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T10:02+0000
2023-05-21T10:02+0000
2023-05-21T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "تم تدمير جسر للسيارات، كان يتم على طوله نقل تعزيزات من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أرتيوموفسك، فضلا عن مستودع ذخيرة للواء الآلي 60 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوي".كما تم القضاء على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني ومرتزقة وتدمير دبابة وعربة قتال مشاة و5 شاحنات صغيرة ومدفع ذاتي الحركة من طراز كراب بولندي الصنع ومنصة مدفعية ذاتية الحركة غفوزديكا في اتجاه أرتيوموفسك في يوم واحد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 جندي أوكراني ومرتزقة في اتجاه أرتيوموفسك
10:02 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت جسرًا للسيارات بالقرب من كراسنوي، كان يتم من خلاله نقل التعزيزات للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.
وقالت الوزارة: "تم تدمير جسر للسيارات، كان يتم على طوله نقل تعزيزات من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أرتيوموفسك، فضلا عن مستودع ذخيرة للواء الآلي 60 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوي".
كما تم القضاء على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني ومرتزقة وتدمير دبابة وعربة قتال مشاة و5 شاحنات صغيرة ومدفع ذاتي الحركة من طراز كراب بولندي الصنع ومنصة مدفعية ذاتية الحركة غفوزديكا في اتجاه أرتيوموفسك في يوم واحد.