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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-100-جندي-أوكراني-ومرتزقة-على-محور-أرتيوموفسك-1077271061.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 جندي أوكراني ومرتزقة في اتجاه أرتيوموفسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 جندي أوكراني ومرتزقة في اتجاه أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت جسرًا للسيارات بالقرب من كراسنوي، كان يتم من خلاله نقل التعزيزات للقوات المسلحة الأوكرانية في... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T10:02+0000
2023-05-21T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "تم تدمير جسر للسيارات، كان يتم على طوله نقل تعزيزات من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أرتيوموفسك، فضلا عن مستودع ذخيرة للواء الآلي 60 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوي".كما تم القضاء على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني ومرتزقة وتدمير دبابة وعربة قتال مشاة و5 شاحنات صغيرة ومدفع ذاتي الحركة من طراز كراب بولندي الصنع ومنصة مدفعية ذاتية الحركة غفوزديكا في اتجاه أرتيوموفسك في يوم واحد.
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 جندي أوكراني ومرتزقة في اتجاه أرتيوموفسك

10:02 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 21.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت جسرًا للسيارات بالقرب من كراسنوي، كان يتم من خلاله نقل التعزيزات للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.
وقالت الوزارة: "تم تدمير جسر للسيارات، كان يتم على طوله نقل تعزيزات من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أرتيوموفسك، فضلا عن مستودع ذخيرة للواء الآلي 60 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوي".
كما تم القضاء على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني ومرتزقة وتدمير دبابة وعربة قتال مشاة و5 شاحنات صغيرة ومدفع ذاتي الحركة من طراز كراب بولندي الصنع ومنصة مدفعية ذاتية الحركة غفوزديكا في اتجاه أرتيوموفسك في يوم واحد.
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