https://sputnikarabic.ae/20230521/السعودية-تستكمل-الاستعدادات-النهائية-لإطلاق-أول-رائدين-سعوديين-إلى-الفضاء-صور-1077265532.html

السعودية تستكمل الاستعدادات النهائية لإطلاق أول رائدين سعوديين إلى الفضاء... صور

السعودية تستكمل الاستعدادات النهائية لإطلاق أول رائدين سعوديين إلى الفضاء... صور

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتمال الاستعدادات النهائية، قبل انطلاق أول رائدي فضاء ‏سعوديين إلى الفضاء، اليوم الأحد.‏ 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T05:44+0000

2023-05-21T05:44+0000

2023-05-21T06:47+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

الفضاء

أخبار محطة الفضاء الدولية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102560/38/1025603820_0:159:3083:1893_1920x0_80_0_0_eb586244efa9c75ffe2901dbd9cae45c.jpg

ونشرت الهيئة السعودية للفضاء عبر "تويتر"، صورتي رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني، وكتبت معها: "اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين، ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء الأحد".وفي الشهر الماضي، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طاقم رواد الفضاء السعوديين، قبل انطلاق رحلتهم العلمية نحو محطة الفضاء الدولية، التي تبدأ الشهر الجاري.وحرص ولي العهد السعودي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للفضاء، على توجيه رسالة إلى رواد الفضاء الأربعة، ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، هي: "أنتم تمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالابتكارات وأبحاث الفضاء لإيجاد حلول مستدامة لخير البشرية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما أشار الأمير محمد بن سلمان إلى "الآمال الكبيرة المعقودة على رائدة الفضاء، ريانة برناوي، ورائد الفضاء، علي القرني، كونهما سفيرين وممثلَين للوطن في محطة الفضاء الدولية بمهمة تحمل أهدافا سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة"، وتمنى لهما التوفيق في مهمتهما وعودة آمنة إلى أرض الوطن، بحسب الوكالة السعودية.وستنطلق رحلة رواد الفضاء السعوديين الأربعة من أمريكا إلى محطة الفضاء الدولية، إذ سيتضمن البرنامج تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة، وهما مريم فردوس وعلي الغامدي.يذكر أن الهيئة السعودية للفضاء أطلقت في وقت سابق برنامج المملكة لرواد الفضاء، وتأتي هذه الرحلة ضمن حزمة متكاملة بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، تنفيذا لرؤية المملكة 2030.

https://sputnikarabic.ae/20230520/قبيل-انطلاق-أول-رائدين-سعوديين-مستشار-هيئة-الفضاء-يكشف-لـسبوتنيك-رؤية-المملكة-في-المجال-الواعد-1077258856.html

السعودية

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية