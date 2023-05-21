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https://sputnikarabic.ae/20230521/انطلاق-مركبة-كريو-دراغون-إلى-الفضاء-وعلى-متنها-رائدا-فضاء-سعوديان-1077296517.html
انطلاق مركبة "كريو دراغون" إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان
انطلاق مركبة "كريو دراغون" إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان
أعلنت شركة "سبيس إكس"، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T23:16+0000
2023-05-21T23:16+0000
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وقد انطلق الصاروخ الحامل في الساعة 17:37 بتاريخ الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (0:37 بتوقيت موسكو).ويحمل الصاروخ مركبة فضائية مسيرة "كريو دراغون"، التي تسمّى خلال هذه الرحلة "فريدوم" (الحرية). وتترأس الطاقم رائدة فضاء ناسا السابقة بيغي ويتسن.ويتواجد على متن البعثة رائدي الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، وعلي القرني، في رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.وقالت سفيرة المملكة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، "أود أن أشكر كل القائمين على إنجاح برنامج المملكة الطموح في مجال الفضاء، فالشعب السعودي لا يسعه اليوم إلا أن يفخر بأن يرى المملكة تحقق إنجازاً كبيراً بإرسال أول امرأة سعودية عربية مسلمة نحو الفضاء، وهذا يعكس ما تحققه المملكة من خطوات حقيقية وملموسة في إطار تمكين المرأة السعودية وإبراز دورها الريادي والتنموي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".وأضافت، "أنا فخورة بحضور إطلاق هذه المهمة الفضائية التي تمثل علامة فارقة لحدثين تاريخيين، إذ تعد هذه المهمة أول مهمة لامرأة عربية ومسلمة في الفضاء، كما أنها المرة الأولى لفريق سعودي عربي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية".
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, شركة "سبيس إكس", مركبة فضائية, العالم
أخبار السعودية اليوم, السعودية, شركة "سبيس إكس", مركبة فضائية, العالم

انطلاق مركبة "كريو دراغون" إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان

23:16 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONانطلاق مركبة كريو دراغون إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان 22 مايو 2023
انطلاق مركبة كريو دراغون إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان 22 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أعلنت شركة "سبيس إكس"، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا.
وقد انطلق الصاروخ الحامل في الساعة 17:37 بتاريخ الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (0:37 بتوقيت موسكو).
ويحمل الصاروخ مركبة فضائية مسيرة "كريو دراغون"، التي تسمّى خلال هذه الرحلة "فريدوم" (الحرية). وتترأس الطاقم رائدة فضاء ناسا السابقة بيغي ويتسن.
ويتواجد على متن البعثة رائدي الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، وعلي القرني، في رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.
وقالت سفيرة المملكة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، "أود أن أشكر كل القائمين على إنجاح برنامج المملكة الطموح في مجال الفضاء، فالشعب السعودي لا يسعه اليوم إلا أن يفخر بأن يرى المملكة تحقق إنجازاً كبيراً بإرسال أول امرأة سعودية عربية مسلمة نحو الفضاء، وهذا يعكس ما تحققه المملكة من خطوات حقيقية وملموسة في إطار تمكين المرأة السعودية وإبراز دورها الريادي والتنموي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأضافت، "أنا فخورة بحضور إطلاق هذه المهمة الفضائية التي تمثل علامة فارقة لحدثين تاريخيين، إذ تعد هذه المهمة أول مهمة لامرأة عربية ومسلمة في الفضاء، كما أنها المرة الأولى لفريق سعودي عربي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية".
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