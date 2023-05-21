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https://sputnikarabic.ae/20230521/صحيفة-عبرية-اتصالات-متقدمة-بين-إسرائيل-والسعودية-لإطلاق-رحلات-جوية-مباشرة-بين-البلدين-1077290198.html
صحيفة عبرية: اتصالات متقدمة بين إسرائيل والسعودية لإطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين
صحيفة عبرية: اتصالات متقدمة بين إسرائيل والسعودية لإطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن هناك "اتصالات متقدمة" تجري حاليا بين إسرائيل والسعودية لتدشين رحلات جوية مباشرة بين مدينتي تل أبيب وجدة. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T19:15+0000
2023-05-21T19:15+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أفاد مسؤول إسرائيلي كبير بأن هناك اتصالات متقدمة بوساطة أمريكية بين إسرائيل والسعودية، بهدف السماح برحلات جوية مباشرة للمسلمين من إسرائيل إلى جدة في المملكة العربية السعودية".وأضافت: "قدّر المسؤول أن هناك فرصة بنسبة 60% أن تنضج هذه الخطوة في أقرب وقت في الشهر المقبل".و حتى يومنا هذا، يسافر عرب إسرائيل جوًا إلى عمّان ومن هناك إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة، وفق الصحيفة.وأمس الأول (الجمعة)، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "المحادثات التي بدأت قبل نحو عام بشأن إطلاق رحلات جوية مباشرة من إسرائيل للحج في السعودية قادت إلى انفراجة، وأن الرياض تميل إلى الموافقة على هذه الخطوة".وتابعت الصحيفة: "سيُسمح فقط للمسلمين الذين يعيشون في إسرائيل، والذين يرغبون في الحج والذهاب إلى مكة بالصعود إلى الطائرات التي ستقلع من تل أبيب أو مطار رامون (في النقب/ جنوب)".وأشارت إلى أنه في العام الماضي، سافر نحو 2700 حاج عربي إسرائيلي إلى السعودية عن طريق الأردن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في موسم الحج الوشيك إلى 4500.وفي الآونة الأخيرة، كثيرا ما تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن

صحيفة عبرية: اتصالات متقدمة بين إسرائيل والسعودية لإطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين

19:15 GMT 21.05.2023
© AP Photo / Ariel Schalit / مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Ariel Schalit /
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زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن هناك "اتصالات متقدمة" تجري حاليا بين إسرائيل والسعودية لتدشين رحلات جوية مباشرة بين مدينتي تل أبيب وجدة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أفاد مسؤول إسرائيلي كبير بأن هناك اتصالات متقدمة بوساطة أمريكية بين إسرائيل والسعودية، بهدف السماح برحلات جوية مباشرة للمسلمين من إسرائيل إلى جدة في المملكة العربية السعودية".
وأضافت: "قدّر المسؤول أن هناك فرصة بنسبة 60% أن تنضج هذه الخطوة في أقرب وقت في الشهر المقبل".
و حتى يومنا هذا، يسافر عرب إسرائيل جوًا إلى عمّان ومن هناك إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة، وفق الصحيفة.
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وأمس الأول (الجمعة)، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "المحادثات التي بدأت قبل نحو عام بشأن إطلاق رحلات جوية مباشرة من إسرائيل للحج في السعودية قادت إلى انفراجة، وأن الرياض تميل إلى الموافقة على هذه الخطوة".
وتابعت الصحيفة: "سيُسمح فقط للمسلمين الذين يعيشون في إسرائيل، والذين يرغبون في الحج والذهاب إلى مكة بالصعود إلى الطائرات التي ستقلع من تل أبيب أو مطار رامون (في النقب/ جنوب)".
وأشارت إلى أنه في العام الماضي، سافر نحو 2700 حاج عربي إسرائيلي إلى السعودية عن طريق الأردن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في موسم الحج الوشيك إلى 4500.
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وفي الآونة الأخيرة، كثيرا ما تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.
لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
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