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https://sputnikarabic.ae/20230521/زوجة-ولي-العهد-السعودي-تعلن-إطلاق-مركز-علمي-في-الرياض-فيديو-1077284564.html
زوجة ولي العهد السعودي تعلن إطلاق مركز "علمي" في الرياض... فيديو
زوجة ولي العهد السعودي تعلن إطلاق مركز "علمي" في الرياض... فيديو
كشفت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن خطط لإطلاق مركز اكتشاف العلوم والابتكار "علمي" في العاصمة الرياض المقرر... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T15:37+0000
2023-05-21T15:37+0000
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ولي العهد محمد بن سلمان
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، إن "زوجة ولي العهد أعلنت عن خطط إطلاق مركز "علمي" لاكتشاف العلوم والابتكار المُزمع افتتاحه في 2025، ليكون مركزًا غير ربحي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية في الرياض".وأوضحت أن "علمي" هي مبادرة طموحة غير حكومية، تأسست برئاسة الأميرة سارة "بهدف تمكين وإلهام الجيل القادم من المفكرين والمبتكرين في المملكة".وأشارت الوكالة إلى أن "علمي" ستنضم إلى "مجموعة الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، لتُسهم بدورها في دعم الآفاق التعليمية للأجيال الواعدة، وتوفير منظومة جديدة ومبتكرة تتجاوز الأُطر التقليدية".وقالت الأميرة سارة رئيسة مجلس إدارة "علمي"، إن المركز المذكور "يأتي لاكتشاف العلوم والابتكار ليكون حاضنة وطنية ومنارة للمعرفة والإبداع للجيل السعودي الواعد".وأضافت: "تتمثل رؤيتنا في تقديم مركز ملهم يغذي شغف المعرفة بالعلوم والتقنية، وباستهداف يشمل الأفراد من جميع القدرات؛ ويسعى "علمي" إلى تمكين الجيل القادم من المفكرين والمبتكرين لتلبية تطلعات مستقبلنا المشرق".يشار إلى أن مركز "علمي" يمتاز "بتصاميم عمرانية فريدة ومُستدامة، ومستوحاة من بيئة وطبيعة المملكة؛ ليشجّع الأجيال الناشئة على الإبداع وطرح الأسئلة، والنظر في التحديات التي تواجه البشرية، والعمل على الابتكار من أجل مستقبل أكثر إشراقًا، بما يتناسب مع القدرات المتفاوتة للأفراد، الذين سيتمتعون بالمرافق المتنوعة في بيئة ممتعة ومُحفزة للزوار والمستفيدين"، وفق "واس".
https://sputnikarabic.ae/20190123/زوجة-محمد-بن-سلمان-في-أول-ظهور-لها-1038478759.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, علوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار العالم الآن, منوعات, علوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

زوجة ولي العهد السعودي تعلن إطلاق مركز "علمي" في الرياض... فيديو

15:37 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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كشفت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن خطط لإطلاق مركز اكتشاف العلوم والابتكار "علمي" في العاصمة الرياض المقرر افتتاحه عام 2025.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، إن "زوجة ولي العهد أعلنت عن خطط إطلاق مركز "علمي" لاكتشاف العلوم والابتكار المُزمع افتتاحه في 2025، ليكون مركزًا غير ربحي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية في الرياض".
وأوضحت أن "علمي" هي مبادرة طموحة غير حكومية، تأسست برئاسة الأميرة سارة "بهدف تمكين وإلهام الجيل القادم من المفكرين والمبتكرين في المملكة".
وأشارت الوكالة إلى أن "علمي" ستنضم إلى "مجموعة الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، لتُسهم بدورها في دعم الآفاق التعليمية للأجيال الواعدة، وتوفير منظومة جديدة ومبتكرة تتجاوز الأُطر التقليدية".
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وقالت الأميرة سارة رئيسة مجلس إدارة "علمي"، إن المركز المذكور "يأتي لاكتشاف العلوم والابتكار ليكون حاضنة وطنية ومنارة للمعرفة والإبداع للجيل السعودي الواعد".
وأضافت: "تتمثل رؤيتنا في تقديم مركز ملهم يغذي شغف المعرفة بالعلوم والتقنية، وباستهداف يشمل الأفراد من جميع القدرات؛ ويسعى "علمي" إلى تمكين الجيل القادم من المفكرين والمبتكرين لتلبية تطلعات مستقبلنا المشرق".
يشار إلى أن مركز "علمي" يمتاز "بتصاميم عمرانية فريدة ومُستدامة، ومستوحاة من بيئة وطبيعة المملكة؛ ليشجّع الأجيال الناشئة على الإبداع وطرح الأسئلة، والنظر في التحديات التي تواجه البشرية، والعمل على الابتكار من أجل مستقبل أكثر إشراقًا، بما يتناسب مع القدرات المتفاوتة للأفراد، الذين سيتمتعون بالمرافق المتنوعة في بيئة ممتعة ومُحفزة للزوار والمستفيدين"، وفق "واس".
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