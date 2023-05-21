https://sputnikarabic.ae/20230521/محافظ-الحسكة-لـ-سبوتنيك-مياه-الشرب-ستعود-خلال-48-ساعة-بعد-9-أشهر-من-انقطاعها-1077296122.html

محافظ الحسكة لـ "سبوتنيك": مياه الشرب ستعود خلال 48 ساعة بعد 9 أشهر من انقطاعها

محافظ الحسكة لـ "سبوتنيك": مياه الشرب ستعود خلال 48 ساعة بعد 9 أشهر من انقطاعها

كشف محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بأنه سيتم إعادة ضخ المياه لمليون مدني سوري خلال الساعات المقبلة، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع "آبار علوك" بريف رأس... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T22:27+0000

2023-05-21T22:27+0000

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وبين صيوح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن إعادة تشغيل المحطة سيتم من خلال تزويدها بالكهرباء عبر محطة كهرباء الدرباسية، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الصيانة في محطة توليد كهرباء السويدية وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة.وكانت المحطة تم تشغيلها بجهود روسية وحكومية سورية مشتركة بالتنسيق مع منظمة "اليونسيف" قبل فترة من الزمن، وذلك بعد توقفها عن العمل لمدة تسعة أشهر متواصلة، حيث عانت المحطة خلال الأيام الماضية من عدد من الأعطال الكهربائية والفنية.جاء تصريح المسؤول السوري خلال لقائه مع رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في سورية كريستوف مارتن، مساء اليوم الأحد 21 أيار/مايو، حيث بحث معه واقع مياه الشرب بالمحافظة في ظل استمرار إيقاف الضخ من محطة مياه علوك، وضرورة استمرار التعاون لتأمين المياه للأهالي.وطالب المحافظ بتأمين مياه الشرب للتلاميذ والطلاب خلال فترة تقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وخاصة في ظل عدم توافر مياه الشرب جراء استمرار قطع المياه، وإيقاف الضخ من محطة علوك من خلال تأمين 250 الف عبوة مياه معدنية .وأكد رئيس بعثة الصليب الأحمر في سورية "كريستوف مارتن"، أنه سيكون متحدثاً باسم الشعب السوري في كافة المحافل الدولية، وخاصة في العاصمة الفرنسية باريس حيث مقر عمله الجديد.وبيّن "مارتن" بالتعاون البنّاء مع المؤسسات الحكومية في سورية عموماً ومحافظة الحسكة خصوصًا، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المنطقة وسكانها، من خلال المشاريع الخدمية والإنسانية التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.وتم في اللقاء بحث احتياجات محافظة الحسكة المختلفة، حيث وعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة الدعم الذي تقدمه اللجنة لقطاعات مياه الشرب والصحة والتربية في المحافظة، بما يخفف معاناة السكان في هذه المجالات، وينعكس إيجاباً على ظروفهم المعيشية والحياتية.وكانت وزارة الكهرباء السورية، أجرت صيانة عنفات توليد الكهرباء في محطة توليد كهرباء السويدية الغازية التي تعمل على الغاز المرافق للنفط بريف محافظة الحسكة وهي المحطة الوحيدة في المحافظة، وتنتج كمية 50 ميغاواط يتم من خلالها تزويد محطات المياه والمطاحن والمخابز بالكهرباء.

https://sputnikarabic.ae/20230519/نحو-مليون-طن-الحسكة-تنتج-نصف-أقماح-موسم-الحبوب-السوري-لهذا-العام-1077207301.html

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