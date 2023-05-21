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مودي يناقش مع شولتس القضايا الإقليمية والعالمية
مودي يناقش مع شولتس القضايا الإقليمية والعالمية
صرحت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، التقى مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، على هامش قمة "مجموعة السبع" في مدينة هيروشيما اليابانية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T14:06+0000
2023-05-21T14:06+0000
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وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان لها اليوم الأحد: "استعرض القادة وقيّموا التقدم في العلاقات الثنائية بشكل إيجابي، وتبادلوا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا العالمية".وكتب رئيس الوزراء مودي على "تويتر"، عقب الاجتماع: "سعيد بلقاء صديقي المستشار الألماني أولاف شولتس على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما".وأعلنت وزارة التجارة الهندية في 28 نيسان/ أبريل الجاري، أن وارداتها من النفط الخام الروسي سجلت 6.3 مليون طن.ووفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة التجارة الهندية، استوردت الهند رقمًا قياسيًا على الإطلاق بلغ 6.3 مليون طن من النفط الخام الروسي في فبراير/ شباط، حيث قفز إجمالي إنفاق البلاد على النفط والمنتجات النفطية الروسية 42 مرة على أساس سنوي.
https://sputnikarabic.ae/20230516/مباحثات-بين-مصر-والهند-لتعزيز-التعاون-العسكري-1077115811.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار ألمانيا
أخبار الهند اليوم, أخبار ألمانيا

مودي يناقش مع شولتس القضايا الإقليمية والعالمية

14:06 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev
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صرحت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، التقى مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، على هامش قمة "مجموعة السبع" في مدينة هيروشيما اليابانية.
وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان لها اليوم الأحد: "استعرض القادة وقيّموا التقدم في العلاقات الثنائية بشكل إيجابي، وتبادلوا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا العالمية".
وأشاد رئيس الوزراء مودي بدعم ألمانيا لاتفاقيات التجارة والاستثمار بين الهند والاتحاد الأوروبي، وكذلك رئاسة الهند لمجموعة العشرين.
وكتب رئيس الوزراء مودي على "تويتر"، عقب الاجتماع: "سعيد بلقاء صديقي المستشار الألماني أولاف شولتس على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما".
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وأعلنت وزارة التجارة الهندية في 28 نيسان/ أبريل الجاري، أن وارداتها من النفط الخام الروسي سجلت 6.3 مليون طن.
ووفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة التجارة الهندية، استوردت الهند رقمًا قياسيًا على الإطلاق بلغ 6.3 مليون طن من النفط الخام الروسي في فبراير/ شباط، حيث قفز إجمالي إنفاق البلاد على النفط والمنتجات النفطية الروسية 42 مرة على أساس سنوي.
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