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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-ذخيرة-للواء-الميكانيكي-65-التابع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أوريخوف-1077312216.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 65 في زابوروجيه
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 65 في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين،عن تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T12:10+0000
2023-05-22T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات المسلحة الروسية مستودعا للذخيرة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".وفي مناطق تيمكوفكا وإيفانوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، تم قمع أعمال ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية"، تم تحييد ما يصل إلى 270 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230522/الدفاع-الروسية-إسقاط-مروحية-أوكرانية-طراز-مي---8-في-مقاطعة-دونيتسك-خلال-اليوم-الماضي-1077312376.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 65 في زابوروجيه

12:10 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 22.05.2023)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين،عن تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات المسلحة الروسية مستودعا للذخيرة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية والإجراءات النشطة لمجموعة القوات"الغربية" التابعة للقوات الروسية وحدات العدو في مناطق دفوريشنايا وماسيوتوفكا وسينكوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.

وفي مناطق تيمكوفكا وإيفانوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، تم قمع أعمال ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية.
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12:16 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".

وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية"، تم تحييد ما يصل إلى 270 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
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