الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 65 في زابوروجيه
12:10 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 22.05.2023)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين،عن تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات المسلحة الروسية مستودعا للذخيرة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية والإجراءات النشطة لمجموعة القوات"الغربية" التابعة للقوات الروسية وحدات العدو في مناطق دفوريشنايا وماسيوتوفكا وسينكوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.
وفي مناطق تيمكوفكا وإيفانوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، تم قمع أعمال ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية"، تم تحييد ما يصل إلى 270 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".