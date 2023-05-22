https://sputnikarabic.ae/20230522/الرئاسة-الفلسطينية-ما-قام-به-الجيش-الإسرائيلي-في-مخيم-بلاطة-مجزرة-حقيقية-وحرب-كبرى-1077298083.html
الرئاسة الفلسطينية: ما قام به الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة مجزرة حقيقية وحرب كبرى
الرئاسة الفلسطينية: ما قام به الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة مجزرة حقيقية وحرب كبرى
وصفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ما قام به الجيش الإسرائيلي في أثناء اقتحامه مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية، حيث قتل عدة فلسطينيين وأصيب آخرون... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T04:39+0000
2023-05-22T04:39+0000
2023-05-22T05:02+0000
فلطسين
نبيل أبو ردينة
أخبار إسرائيل اليوم
جنين
مقتل فلسطينيين
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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما حدث في مخيم بلاطة مجزرة حقيقية، وهي استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأشار إلى أن صمت الإدارة الأمريكية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار.وحيا الناطق الرسمي باسم الرئاسة، صمود أبناء الشعب في كل الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة نابلس وقراها ومخيماتها، والتي قدمت 39 شهيدا منذ بداية العام الحالي، ومئات الجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20230522/مقتل-ثلاثة-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الضفة-الغربية-1077297038.html
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فلطسين, نبيل أبو ردينة, أخبار إسرائيل اليوم, جنين, مقتل فلسطينيين
فلطسين, نبيل أبو ردينة, أخبار إسرائيل اليوم, جنين, مقتل فلسطينيين
الرئاسة الفلسطينية: ما قام به الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة مجزرة حقيقية وحرب كبرى
04:39 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 05:02 GMT 22.05.2023) تابعنا عبر
وصفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ما قام به الجيش الإسرائيلي في أثناء اقتحامه مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية، حيث قتل عدة فلسطينيين وأصيب آخرون بالـ "المجزرة".
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما حدث في مخيم بلاطة مجزرة حقيقية
، وهي استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف أبو ردينة، أن ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هي جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لها فورا، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير المستمر، الذي يستهدف شعبنا وأرضه ومقدساته.
وأشار إلى أن صمت الإدارة الأمريكية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار.
وحيا الناطق الرسمي باسم الرئاسة، صمود أبناء الشعب في كل الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة نابلس وقراها ومخيماتها، والتي قدمت 39 شهيدا منذ بداية العام الحالي، ومئات الجرحى.