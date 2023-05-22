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https://sputnikarabic.ae/20230522/مقتل-ثلاثة-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الضفة-الغربية-1077297038.html
مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
قتل ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T01:24+0000
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مقتل فلسطينيين
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موسكو – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، مقتل ثلاثة شبان برصاص قوات الجيش الاسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين.وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، باعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة على مخطط استيطاني جديد لتشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة، حيث تعتزم الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس والضفة الغربية.الخميس الماضي، اقتحمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين، وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.والسبت الماضي، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، باندلاع "مواجهات قرب باب العامود، وفي نفس الوقت اندلعت اشتباكات في طريق الواد داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس".
https://sputnikarabic.ae/20230521/حركة-الجهاد-الإسلامي-الفلسطينية-العدوان-في-القدس-سيغير-كل-الحسابات-1077294663.html
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إسرائيل, فلطسين, مقتل فلسطينيين, العالم العربي
إسرائيل, فلطسين, مقتل فلسطينيين, العالم العربي

مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

01:24 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتل ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية.
موسكو – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، مقتل ثلاثة شبان برصاص قوات الجيش الاسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين.
وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، "قامت قوات الاحتلال باقتحام المخيم برفقة جرافات وآليات عسكرية وحاصرت منزلاً وأطلقت النار بشكل كثيف ومتواصل".
وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، باعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة على مخطط استيطاني جديد لتشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة، حيث تعتزم الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس والضفة الغربية.
الخميس الماضي، اقتحمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين، وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تقتحم منطقة باب العامود في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية: العدوان في القدس سيغير كل الحسابات
أمس, 21:00 GMT
والسبت الماضي، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، باندلاع "مواجهات قرب باب العامود، وفي نفس الوقت اندلعت اشتباكات في طريق الواد داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس".
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