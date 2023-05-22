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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/القوات-الروسية-تدمر-عدة-نقاط-مراقبة-أوكرانية-و3-مسيرات-استطلاع-1077297182.html
القوات الروسية تدمر عدة نقاط مراقبة أوكرانية و3 مسيرات استطلاع
القوات الروسية تدمر عدة نقاط مراقبة أوكرانية و3 مسيرات استطلاع
دمرت قذائف الهاون الروسية وأطقم الدبابات وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات خمسة مراكز مراقبة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T02:06+0000
2023-05-22T02:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
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وقال رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "زاباد"، سيرغي زيبينسكي، "في سياق العمل العسكري في اتجاه كوبيانسك، أطقم قذائف الهاون ذاتية الدفع عالية الطاقة، بالتعاون مع أطقم الدبابات وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.. دمرت خمسة مراكز مراقبة للعدو في خط الدفاع لفيلق الجيش الـ11".وأضاف المتحدث، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية دمرت ثلاث طائرات استطلاع أوكرانية بدون طيار من نوع "كوادكوبتر".وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/أنطونوف-محذرا-الولايات-المتحدة-أي-ضربات-أوكرانية-على-القرم-تعتبر-هجوما-على-روسيا-1077296917.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا

القوات الروسية تدمر عدة نقاط مراقبة أوكرانية و3 مسيرات استطلاع

02:06 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 02:31 GMT 22.05.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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دمرت قذائف الهاون الروسية وأطقم الدبابات وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات خمسة مراكز مراقبة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين.
وقال رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "زاباد"، سيرغي زيبينسكي، "في سياق العمل العسكري في اتجاه كوبيانسك، أطقم قذائف الهاون ذاتية الدفع عالية الطاقة، بالتعاون مع أطقم الدبابات وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.. دمرت خمسة مراكز مراقبة للعدو في خط الدفاع لفيلق الجيش الـ11".
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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00:41 GMT
وأضاف المتحدث، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية دمرت ثلاث طائرات استطلاع أوكرانية بدون طيار من نوع "كوادكوبتر".
وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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