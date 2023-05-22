عربي
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/أنطونوف-محذرا-الولايات-المتحدة-أي-ضربات-أوكرانية-على-القرم-تعتبر-هجوما-على-روسيا-1077296917.html
أنطونوف محذرا الولايات المتحدة: أي ضربات أوكرانية على القرم تعتبر هجوما على روسيا
أنطونوف محذرا الولايات المتحدة: أي ضربات أوكرانية على القرم تعتبر هجوما على روسيا
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الاثنين، إنه يجب أن تفهم الولايات المتحدة أن الضربات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم ستُعتبر... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T00:41+0000
2023-05-22T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
جمهورية القرم الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
وأخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في اليابان، أن الولايات المتحدة إلى جانب شركائها ستطلق برنامجًا تدريبيًا للطيارين العسكريين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما في ذلك طائرات (إف -16).في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان إن الوقت لم يحن بعد لامتلاك أوكرانيا طائرات إف -16. مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقررون أي الدول ستزود كييف بهذه الطائرات وبأي عددها.ولفت أنطونوف إلى أنه لا توجد في أوكرانيا بنية تحتية لتشغيل طائرات إف-16، ولا يوجد العدد المطلوب من الطيارين وأفراد الصيانة.. منوها بأنه "ماذا سيحدث إذا أقلعت المقاتلات الأمريكية من مطارات الناتو، التي تسيطر عليها جهات أجنبية؟ (المتطوعين)".
https://sputnikarabic.ae/20230521/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077296648.html
جمهورية القرم الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنطونوف, جمهورية القرم الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أنطونوف, جمهورية القرم الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أنطونوف محذرا الولايات المتحدة: أي ضربات أوكرانية على القرم تعتبر هجوما على روسيا

00:41 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الاثنين، إنه يجب أن تفهم الولايات المتحدة أن الضربات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم ستُعتبر هجومًا على أي منطقة أخرى في روسيا. مشيرا إلى أن نقل طائرات مقاتلة من طراز (إف -16) إلى كييف يثير تساؤلات حول تورط الناتو في الصراع في أوكرانيا.
وأخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في اليابان، أن الولايات المتحدة إلى جانب شركائها ستطلق برنامجًا تدريبيًا للطيارين العسكريين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما في ذلك طائرات (إف -16).

وقال أنطونوف "أود أن أحذر ممثلي الإدارة من الأحكام التافهة بشأن شبه جزيرة القرم، لا سيما فيما يتعلق بـ" مباركة "نظام كييف لشن هجمات جوية على شبه الجزيرة. أود أن أذكركم بأن الضربات على هذه المنطقة تعتبر من قبلنا هجوم على أي موضع آخر في روسيا الاتحادية، من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسي".

في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان إن الوقت لم يحن بعد لامتلاك أوكرانيا طائرات إف -16. مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقررون أي الدول ستزود كييف بهذه الطائرات وبأي عددها.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أمس, 23:27 GMT
ولفت أنطونوف إلى أنه لا توجد في أوكرانيا بنية تحتية لتشغيل طائرات إف-16، ولا يوجد العدد المطلوب من الطيارين وأفراد الصيانة.. منوها بأنه "ماذا سيحدث إذا أقلعت المقاتلات الأمريكية من مطارات الناتو، التي تسيطر عليها جهات أجنبية؟ (المتطوعين)".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 13:31 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:55 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 مايو, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала