https://sputnikarabic.ae/20230522/الواي-بروتين-7-خرافات-شائعة-عن-مصل-اللبن-1077299855.html

"الواي بروتين".. 7 خرافات شائعة عن "مصل اللبن"

"الواي بروتين".. 7 خرافات شائعة عن "مصل اللبن"

عندما نفكر في بروتين مصل اللبن (الواي بروتين)، نتخيل مادة مسحوقية تساعد في نمو العضلات، لكن هناك الكثير من الخرافات والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول استخدامه. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T07:07+0000

2023-05-22T07:07+0000

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يشير بروتين مصل اللبن إلى مزيج من البروتينات الموجودة في مصل اللبن، وهي المادة المائية التي تنفصل عن الخثارة عند إنتاج الجبن.يحتوي على بروتين عالي الجودة ويقال إنه يعزز أداء العضلات، وقد يحسن أيضا دفاعات الجسم المضادة للأكسدة. ومع ذلك ، فإن الشعبية المتزايدة لبروتين مصل اللبن قد عرّضت الناس أيضا للعديد من الأساطير.وتكشف الدكتورة شري آير، رئيسة علوم التغذية في BUILD ما قالت إنها خرافات حول بروتين مصل اللبن في حديثها لموقع Only my .healthالخرافة الأولى: استهلاك بروتين مصل اللبن سيجعلك ضخماتقول آير "بينما يستخدم بروتين مصل اللبن بشكل شائع لنمو العضلات واستعادتها، إلا أنه لن يجعلك ضخم الحجم إلا إذا تم دمجه مع روتين ثابت لرفع الأثقال وفائض من السعرات الحرارية".الخرافة الثانية: استهلاك بروتين مصل اللبن ضروري فقط للرياضيين المحترفينيمكن أن يكون بروتين مصل اللبن مفيدا للأفراد من جميع مستويات اللياقة البدنية والأعمار لتلبية متطلباتهم اليومية من البروتين ودعم نمو العضلات واستعادتها.الخرافة الثالثة: استهلاك بروتين مصل اللبن يسبب تلف الكبدتشير شركة "منشورات سايدج" الأمريكية المستقلة، إلى أن استهلاك بروتين مصل اللبن "بطريقة غير مدروسة وبدون ممارسة الرياضة" يمكن أن يكون له آثار ضارة على الكبد.ومع ذلك لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاء بأن الاستهلاك المعتدل لبروتين مصل اللبن يتسبب في تلف الكبد لدى الأفراد الأصحاء.الخرافة الرابعة: استهلاك بروتين مصل اللبن يؤدي إلى تساقط الشعراستهلاك البروتين الكافي ضروري لصحة الشعر ونموه، ولا يوجد دليل علمي يشير إلى أن بروتين مصل اللبن يسبب تساقط الشعر.الخرافة الخامسة: استهلاك بروتين مصل اللبن يؤدي إلى ظهور حب الشبابفي حين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين قد تزيد من إنتاج الأندروجين، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب لدى بعض الأفراد، فلا يوجد دليل علمي يشير إلى أن بروتين مصل اللبن يسبب حب الشباب لدى الجميع.الخرافة السادسة: بروتين مصل اللبن مفيد فقط بعد التمرين مباشرةيمكن أن يكون بروتين مصل اللبن مفيدا بعد التمرين لاستعادة العضلات. ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدامه كمكمل بروتيني على مدار اليوم لتلبية متطلبات البروتين اليومية.الخرافة السابعة: استهلاك الكثير من البروتين سيتحول إلى دهونيمكن تخزين البروتين الزائد على شكل دهون، لكن هذه العملية ليست بنفس كفاءة تخزين الكربوهيدرات الزائدة، كما تقول الدكتورة آير. وتضيف أن "استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، بغض النظر عن المصدر، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن".

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