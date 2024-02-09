https://sputnikarabic.ae/20240209/فوائد-الكركديه-1085905633.html

فوائد الكركديه

فوائد الكركديه

يعدّ الكركديه من المشروبات الشعبية في الدول العربية، بسبب فوائده الكبيرة جدًا للرجال والنساء على حد سواء. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T11:16+0000

2024-02-09T11:16+0000

2024-02-09T11:16+0000

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سنتعرف في هذا المقال على فوائد الكركديه وقيمته الغذائية وفوائده للرجال والنساء والأضرار التي ممكن حصولها عند شربه بكميات كبيرة.الكركديهلعدة قرون، استخدم الناس بذور وأزهار وأوراق وعيدان الكركديه كغذاء واستخدموها في الطب التقليدي، واليوم يستخدم النبات أيضًا في عدد من الوصفات. على سبيل المثال، يتم إنتاج المربيات والهلام والصلصات والعصائر الباردة بنكهة الكركديه، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة بما في ذلك الشاي العطري.يحظى الكركديه بشعبية خاصة في شمال وغرب أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي ويستخدم لعلاج حالات تتراوح من ارتفاع ضغط الدم إلى عسر الهضم.القيمة الغذائيةمحتوى السعرات الحرارية في الكركديه هو 37 سعرة حرارية لكل 100 غرام من المشروب، و 0.7 غرام من الدهون، و7 غرام من الكربوهيدرات.يحتوي الكركديه على العديد من المواد المفيدة، مثل البيتا كاروتين، الفلافونويدات، الأنثوسيانين، البكتين، فيتامينات ب (ب2، ب5، ب6، ب9، ب12)، أ، ج، ب، البوتاسيوم، الصوديوم، الفوسفور، الحديد، المنغنيز، السيلينيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم. بفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن، يكون للمشروب تأثير إيجابي على الجسم: فهو يزيل الأملاح المعدنية الثقيلة ويعزز التطهير اللطيف للأمعاء.الفوائدللرجالالكركديه قادر على تحسين الدورة الدموية، بما في ذلك في منطقة الحوض، فبفضل تركيبته الكيميائية الغنية، فإن المشروب له تأثير جيد على الحالة العامة للجسم، وهو مفيد لأمراض غدة البروستات، ويساعد على تخفيف التورم والتوتر والتعافي من النشاط البدني، وتقليل الحمل على البنكرياس، وتخفيف الآلام في حالة أمراض الجهاز التنفسي، وزيادة المناعة، وهو مفيد بشكل خاص في فترة الخريف والشتاء.للنساءيحتوي الكركديه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تبطئ عملية الشيخوخة. يساعد الشاي في تخفيف التشنجات، كما يساعد على تطبيع الدورة الشهرية، ويحسن التمثيل الغذائي، ويخفف أعراض انقطاع الطمث، وينظف الجسم، وله تأثير مفيد على حالة الجلد والشعر والأظافر.يستخدم مستخلص الكركديه على نطاق واسع في مستحضرات التجميل كجزء من كريمات التجديد ومكافحة الشيخوخة. يساعد المغلي أو المنقوع على التخلص من الشعر الدهني مما يجعله أقوى وأكثر صحة. إذا قمت بتجميد الشاي على شكل مكعبات، فيمكنك استخدامها لعلاج وجهك في الصباح - فهذا يوحد لون البشرة ويجعلها أكثر مرونة. ويمكن أيضًا إضافته إلى ماء الاستحمام لتخفيف الالتهاب.للمشروب تأثير جيد على عملية التمثيل الغذائي، لذا فإن شربه بانتظام سيساعدك على إنقاص الوزن. بسبب تأثيره المعتدل المدر للبول، فإن شاي الكركديه فعال ضد تراكم السوائل الزائدة في الجسم، وهو مفيد أيضًا لفقدان الوزن. وبشكل عام، فإن الاستهلاك المعتدل للمشروب يحسن الصحة العامة، ويحفز وظائف المخ، ويشبعه بالفيتامينات والمعادن.للحواملفي تسعة أشهر من الحمل، يدخل جسم المرأة في وضع عمل خاص بالتوازن الهرموني، والتمثيل الغذائي، ونتيجة لذلك، يتغير الرفاه - حتى الذوق والأحاسيس الشمية، من المستحيل التنبؤ بما سيحتاجه الجسم.وعلى المرأة الحامل التي تريد شرب هذا الشاي، أن تأخذ بالاعتبار، ما يلي:للأطفاللا توجد دراسات أو أبحاث علمية كافية ونتائج حتمية فيما يخص فوائد الكركديه للأطفال أو أضراره بشكل خاص، ولذلك يجب على جميع الأهالي الانتباه لأطفالهم ومراقبتهم عند تناول مثل هذه النباتات، والانتباه في حال ظهور أي عرض من أعراض الحساسية.وفي حال الخيار بين العصائر التي تحتوي كميات كبيرة من السكر والمشروبات الغازية التي غالباً ما تقدم للأطفال وشراب الكركديه، فإن شراب الكركديه يعتبر خياراً صحياً أكثر، وفي حال كان الطفل يعاني من مشاكل صحية، أو ظهرت عليه أي أعراض حساسية فيجب عليهم استشارة الطبيب.ولكن نظراً لفوائد عصير الكركديه للاطفال بشكل عام، والقيمة الغذائية التي يحتويها، يمكن للأطفال شرب الكركديه، بكميات معتدلة، والحصول على بعضاً من هذه الفوائد. حيث أنه يحتوي على كميات كبيرة من العناصر، والمواد الغذائية الهامة مثل الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم.فوائد الكركديهخفض ضغط الدمقد يكون شاي الكركديه الأحمر مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم . التحضير السليم والاستهلاك المنتظم لهذا المشروب يمكن أن يكون له تأثير خافض للضغط، مما يساعد على تطبيع ضغط الدم وتحسين الحالة العامة.مع الاستهلاك السليم لشاي الكركديه الأحمر، يمكن تحقيق نتائج مختلفة فيما يتعلق بضغط الدم. إذا كنت تشرب الكركديه الساخن بكميات كبيرة مع الأطعمة الغنية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم. من ناحية أخرى، فإن الاستهلاك المعتدل (1-2 كوب) من هذا الشاي من قبل الأشخاص ذوي ضغط الدم الطبيعي لن يسبب تغيرات كبيرة في ضغط الدم.مضاد للأكسدةالكركديه غني بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وفيتامين C والأنثوسيانين. تعمل مضادات الأكسدة على تدمير الجزيئات الضارة في الجسم المعروفة باسم الجذور الحرة.تدمر الجذور الحرة الخلايا، مما يساهم في تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. بينما يستخدم الجسم مضادات الأكسدة الخاصة به لمحاربة الجذور الحرة، فإن الأطعمة الغنية بها يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في الوقاية من الأمراض.تحسين الجهاز الهضمييعزز حركية الأمعاء، مما له تأثير مفيد على الهضم. كما أنه يزيل السموم المتراكمة من الجسم، كما أن خصائصه المدرة للبول تساعد في علاج الإمساك. وقد وجد أيضًا أنه يقمع أعراض متلازمة القولون العصبي مع تقوية جهاز المناعة.دعم صحة الكبدأظهرت دراسة أن شاي الكركديه قد يساعد في تقليل علامات تليف الكبد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني. هذا قد يقلل من خطر فشل الكبد.تأثير مهدئتؤكد نتائج العديد من الدراسات العلمية أن الكركديه يعمل أيضًا كمضاد طبيعي فعال للاكتئاب. ويمكن أن يهدئ الجهاز العصبي بسرعة ودون آثار جانبية، ويطرد القلق ويحسن المزاج، لذلك يوصى به بشدة للأشخاص الذين يعانون غالبًا من القلق.مضاد للإلتهاباتيلعب الالتهاب دورًا في تطور العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان والربو ومرض الزهايمر وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي، وقد وثقت بعض الدراسات الدور المفيد للكركديه كعامل مضاد للالتهابات.يساعد في خفض مستويات الكوليستروليساعد شاي الكركديه على خفض نسبة الكوليسترول السيئ. وفي الوقت نفسه، لا يؤثر على زيادة مستوى الكوليسترول "الجيد" والدهون الثلاثية.مدر للبولالكركديه له تأثير مدر للبول وملين، وحمض اللينوليك يخفض نسبة الكوليسترول ويمنع ظهور لويحات على جدران الأوعية الدموية.دعم الجهاز المناعييحارب البكتيريا والالتهابات الفيروسية، لذا فإن الشاي مفيد بشكل خاص في فترة الخريف والشتاء لنزلات البرد. حامض الستريك يدعم جهاز المناعة.السيطرة على الوزنيمكن استخدام الكركديه لإنقاص الوزن، فهو يساعد على تطهير الجسم من الفضلات والسموم، كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول. الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يساعد في تحسين عمليات التمثيل الغذائي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك المفرط (أكثر من ثلاثة أكواب يوميا) يمكن أن يعطل التوازن الحمضي القاعدي والبكتيريا المعوية. لا ينصح باستخدام الكركديه للأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة وقرحة المعدة والأمعاء والحساسية تجاه الفواكه والخضروات الحمراء وكذلك الأطفال دون سن عام واحد. كما يمكن أن يؤثر سلبًا على مينا الأسنان، لذا ينصح بشطف الفم بعد الاستخدام.المحافظة على شعر صحييمنع الكركديه ظهور القشرة، خاصة على البشرة الدهنية، كما أن خصائصه المضادة للميكروبات تحد من نمو الفطريات المسببة للقشرة في فروة الرأس، وتزيل القشرة من بصيلات الشعر وتمنع تكرارها.يعمل هذا النبات أيضًا على ترطيب الشعر بعمق، ويحتفظ بالرطوبة في الخصلات ويستعيد مرونة الشعر. وهذا يمنع الأطراف المتقصفة ويجعلها ناعمة.الحفاظ على بشرة صحيةيتمتع الكركديه بفوائد مذهلة للبشرة، حيث يحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.يُعرف الكركديه بقدرته على تثبيط نشاط إنزيم مثل الإيلاستاز. وهو مسؤول عن تحلل الإيلاستين، وهو البروتين الذي يسمح للعديد من أنسجة الجسم باستعادة شكلها بعد تمدد الجلد أو تلفه. الكركديه يحارب الشيخوخة بشكل فعال.أضرار الكركديهلا ينصح بتناول شاي الكركديه للأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية في المعدة والتهاب المعدة والقرحة الهضمية. وكذلك لمن يتناولون أدوية هرمونية ويعانون من تحص صفراوي.الكركديه مضر للحوامل ومن يخططون للحمل، وشاي الكركديه هو هرمون الاستروجين الطبيعي، فهو يحفز تقلصات الرحم ويمنع نضوج البويضات.طرق استخدام الكركديهالكركديه متوفر في عدة أشكال، كالآتي:ويوصي خبراء التغذية بشرب الشاي بدلاً من المسحوق أو المستخلص لضمان نقاء المكونات والحصول على التركيز المطلوب.متى يمكن شرب الكركديهيمكن شرب الشاي في الشتاء والصيف.الموانع والقيوديجب تجنب استخدام الكركديه في حالة تفاقم تحص صفراوي وتحصي بولي. للشاي تأثير مدر للبول، مما قد يسبب حركة مؤلمة لحصوات المرارة وحصوات الكلى . كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض التي يمكن أن تدمر مينا الأسنان.لا ينبغي تناول المشروب أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية: فهو يمكن أن يعطل مستويات الهرمونات لدى المرأة ويؤدي إلى الحساسية والمغص لدى الطفل. إذا تناول الشخص أدوية معينة (خافضة الضغط، خافضة الحرارة، مضادة للأورام)، فإن الكركديه سيعزز تأثيرها، وهذا يمكن أن يكون ضاراً بالصحة.الآثار الجانبية للكركديه قد تشمل اضطراب أو ألم مؤقت في المعدة، غازات، إمساك، غثيان، ألم عند التبول، صداع، طنين في الأذنين أو رعشة، ويمنع استخدام الكركديه (من الأفضل استشارة الطبيب) لعلاجه. الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حموضة المعدة والتهاب المعدة والقرحة مع انخفاض شديد في الضغط، ولتجنب أي آثار جانبية يجب تناول المشروب باعتدال بحيث لا يتجاوز المعدل اليومي.لا ينبغي إعطاء الكركديه للأطفال الصغار، وخاصة أولئك الذين هم عرضة للأهبة. لا ينصح بهذا المشروب للنساء اللاتي يتناولن أدوية هرمونية - فهو يزيد من كمية هرمون الاستروجين. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي تناوله على معدة فارغة أو لعلاج الأرق. إذا كان لديك مشاكل مع ضغط الدم، قبل إدراج الكركديه في نظامك الغذائي، يجب عليك بالتأكيد استشارة الطبيب. ويعتقد أنه من الأفضل عدم شرب أكثر من كوبين من المشروب يوميا.

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