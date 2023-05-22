https://sputnikarabic.ae/20230522/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أعدته-الأجهزة-الأمنية-الأوكرانية-1077303058.html

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، أنه أحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورغ الروسية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T07:40+0000

2023-05-22T07:40+0000

2023-05-22T07:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي: "اعترف المحتجز بأنه بناء على تعليمات من أشخاص أوكرانيين كان عليه ترتيت وتجهيز لهجوم إرهابي".وقال: "تم إحباط هجوم إرهابي في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورغ، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1997، كان يقوم بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية، بالتحضير لإشعال النيران في محطة السكك الحديدية وفي مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكرية".وأفاد جهاز الأمن الروسي: "تم العثور على مكونات لصنع قنبلة، ومراسلات في "تلغرام" مع أجهزة المخابرات الأوكرانية".وفي وقت سابق، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجوما إرهابياً استهدف مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وتم توقيف مواطن أوكراني خطط للعملية بتعليمات من مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية.

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