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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أعدته-الأجهزة-الأمنية-الأوكرانية-1077303058.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، أنه أحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورغ الروسية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T07:40+0000
2023-05-22T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي: "اعترف المحتجز بأنه بناء على تعليمات من أشخاص أوكرانيين كان عليه ترتيت وتجهيز لهجوم إرهابي".وقال: "تم إحباط هجوم إرهابي في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورغ، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1997، كان يقوم بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية، بالتحضير لإشعال النيران في محطة السكك الحديدية وفي مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكرية".وأفاد جهاز الأمن الروسي: "تم العثور على مكونات لصنع قنبلة، ومراسلات في "تلغرام" مع أجهزة المخابرات الأوكرانية".وفي وقت سابق، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجوما إرهابياً استهدف مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وتم توقيف مواطن أوكراني خطط للعملية بتعليمات من مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230522/ريابكوف-ردا-على-التصريحات-الأمريكية-بشأن-الهجمات-على-القرم-الجزيرة-روسية-وتهديدات-واشنطن-غير-مسؤولة-1077300218.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية

07:40 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 07:55 GMT 22.05.2023)
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Public relations center of Federal Security Service /
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، أنه أحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورغ الروسية.
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي: "اعترف المحتجز بأنه بناء على تعليمات من أشخاص أوكرانيين كان عليه ترتيت وتجهيز لهجوم إرهابي".
وقال: "تم إحباط هجوم إرهابي في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورغ، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1997، كان يقوم بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية، بالتحضير لإشعال النيران في محطة السكك الحديدية وفي مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكرية".
وأفاد جهاز الأمن الروسي: "تم العثور على مكونات لصنع قنبلة، ومراسلات في "تلغرام" مع أجهزة المخابرات الأوكرانية".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
ريابكوف ردا على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات على القرم: الجزيرة روسية وتهديدات واشنطن غير مسؤولة
07:17 GMT
وفي وقت سابق، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجوما إرهابياً استهدف مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وتم توقيف مواطن أوكراني خطط للعملية بتعليمات من مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية.
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