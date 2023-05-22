https://sputnikarabic.ae/20230522/ريابكوف-ردا-على-التصريحات-الأمريكية-بشأن-الهجمات-على-القرم-الجزيرة-روسية-وتهديدات-واشنطن-غير-مسؤولة-1077300218.html
ريابكوف ردا على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات على القرم: الجزيرة روسية وتهديدات واشنطن غير مسؤولة
ريابكوف ردا على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات على القرم: الجزيرة روسية وتهديدات واشنطن غير مسؤولة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تعليق على تصريح جيك سوليفان، إن القرم جزء من روسيا والتهديدات الأمريكية غير مسؤولة وموسكو ستجد الطريقة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T07:17+0000
2023-05-22T07:17+0000
2023-05-22T07:26+0000
روسيا
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وقال ريابكوف للصحفيين "القرم جزء لا يتجزأ من روسيا ومحاولات عرض الأمر بطريقة مختلفة وتهديده تأكيد آخر لمسار واشنطن التصعيدي غير المسؤول".وأكد نائب وزير الخارجية الروسية "سنجد طريقة لمنع تنفيذ مثل هذه التهديدات وسيتم ضمان سلامة الأراضي الروسية".وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان قد أعلن، يوم أمس الأحد، أن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم بنظره أراضي أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230522/أنطونوف-محذرا-الولايات-المتحدة-أي-ضربات-أوكرانية-على-القرم-تعتبر-هجوما-على-روسيا-1077296917.html
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روسيا
ريابكوف ردا على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات على القرم: الجزيرة روسية وتهديدات واشنطن غير مسؤولة
07:17 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 22.05.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تعليق على تصريح جيك سوليفان، إن القرم جزء من روسيا والتهديدات الأمريكية غير مسؤولة وموسكو ستجد الطريقة المناسبة لمنع حدوث ذلك.
وقال ريابكوف للصحفيين "القرم جزء لا يتجزأ من روسيا ومحاولات عرض الأمر بطريقة مختلفة وتهديده تأكيد آخر لمسار واشنطن التصعيدي غير المسؤول".
وأكد نائب وزير الخارجية الروسية "سنجد طريقة لمنع تنفيذ مثل هذه التهديدات وسيتم ضمان سلامة الأراضي الروسية".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان قد أعلن، يوم أمس الأحد، أن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم بنظره أراضي أوكرانية.