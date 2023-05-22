https://sputnikarabic.ae/20230522/ريابكوف-ردا-على-التصريحات-الأمريكية-بشأن-الهجمات-على-القرم-الجزيرة-روسية-وتهديدات-واشنطن-غير-مسؤولة-1077300218.html

ريابكوف ردا على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات على القرم: الجزيرة روسية وتهديدات واشنطن غير مسؤولة

ريابكوف ردا على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات على القرم: الجزيرة روسية وتهديدات واشنطن غير مسؤولة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تعليق على تصريح جيك سوليفان، إن القرم جزء من روسيا والتهديدات الأمريكية غير مسؤولة وموسكو ستجد الطريقة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T07:17+0000

2023-05-22T07:17+0000

2023-05-22T07:26+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104408/71/1044087178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c7c0b5919140bde0f2d8ba5d585ced2.jpg

وقال ريابكوف للصحفيين "القرم جزء لا يتجزأ من روسيا ومحاولات عرض الأمر بطريقة مختلفة وتهديده تأكيد آخر لمسار واشنطن التصعيدي غير المسؤول".وأكد نائب وزير الخارجية الروسية "سنجد طريقة لمنع تنفيذ مثل هذه التهديدات وسيتم ضمان سلامة الأراضي الروسية".وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان قد أعلن، يوم أمس الأحد، أن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم بنظره أراضي أوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230522/أنطونوف-محذرا-الولايات-المتحدة-أي-ضربات-أوكرانية-على-القرم-تعتبر-هجوما-على-روسيا-1077296917.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا