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رئيس الوزراء العراقي: نعمل على توفير كل ما تستلزمه العملية الانتخابية
رئيس الوزراء العراقي: نعمل على توفير كل ما تستلزمه العملية الانتخابية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن حكومته تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه العملية الانتخابية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T11:21+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: إن السوداني قام زيارة لمقرّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث التقى برئيس وأعضاء مجلس المفوضين.وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء لشرح مفصّل بشأن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة.كما اطلع السوداني على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.وقال السوداني إن الحكومة تعمل على توفير كافة متطلبات العملية الانتخابية، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

رئيس الوزراء العراقي: نعمل على توفير كل ما تستلزمه العملية الانتخابية

11:21 GMT 22.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن حكومته تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه العملية الانتخابية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان: إن السوداني قام زيارة لمقرّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث التقى برئيس وأعضاء مجلس المفوضين.
وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء لشرح مفصّل بشأن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة.
كما اطلع السوداني على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.
وقال السوداني إن الحكومة تعمل على توفير كافة متطلبات العملية الانتخابية، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية.
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