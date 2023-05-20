https://sputnikarabic.ae/20230520/العراق-نحرص-على-إقامة-أفضل-العلاقات-مع-الإمارات-1077253588.html
العراق: نحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الإمارات
العراق: نحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الإمارات
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T14:12+0000
2023-05-20T14:12+0000
2023-05-20T14:12+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني التقى في مدينة جدة السعودية، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هامش القمة العربية الـ 32، التي انطلقت أعمالها يوم الجمعة.وأوضح أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وترسيخه في مختلف المجالات.كما بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.من جهته، نقل منصور بن زايد آل نهيان، تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للعراق وشعبه بالأمن والازدهار.وأكد رغبة بلاده بالمزيد من التعاون المشترك مع العراق، ما يحقق المصالح المتبادلة.
https://sputnikarabic.ae/20230520/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-الحكومة-العراقية-بإعادة-استهداف-مواقع-الجماعات-المسلحة-في-كردستان-1077248710.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_294:0:2694:1800_1920x0_80_0_0_40abde8ee59f9b2c82595c3b2bf1e81c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
العراق: نحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الإمارات
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن السوداني التقى في مدينة جدة السعودية، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هامش القمة العربية الـ 32، التي انطلقت أعمالها يوم الجمعة.
وأوضح أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وترسيخه في مختلف المجالات.
كما بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد رئيس الوزراء العراقي
على أن بلاده تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.
من جهته، نقل منصور بن زايد آل نهيان، تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للعراق وشعبه بالأمن والازدهار.
وأكد رغبة بلاده بالمزيد من التعاون المشترك مع العراق، ما يحقق المصالح المتبادلة.