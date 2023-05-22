https://sputnikarabic.ae/20230522/مصرع-سيدة-وفقدان-شخصين-في-انهيار-جليدي-أقصى-غربي-نيبال-1077296793.html
مصرع سيدة وفقدان شخصين في انهيار جليدي أقصى غربي نيبال
مصرع سيدة وفقدان شخصين في انهيار جليدي أقصى غربي نيبال
لقيت امرأة مصرعها وفُقدَ شخصان آخران في انهيار جليدي، يوم الأحد، في منطقة باجهانغ في أقصى غربي نيبال. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T00:21+0000
2023-05-22T00:21+0000
2023-05-22T00:21+0000
نيبال
جليد
العالم
مصرع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104444/07/1044440732_0:127:2501:1533_1920x0_80_0_0_3d4e4f278fe37e488a725e417b19b2e2.jpg
ضرب الانهيار الجليدي خمسة أشخاص في حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.أنقذ السكان المحليون اثنين، وتم الكشف عن جثة امرأة.وصرح ساتيا كوماري جوشي مساعد قائد المنطقة، بأن "اثنين ما يزالان في عداد المفقودين، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".وقد تم نشر فريق مشترك من قوات الشرطة المسلحة والشرطة النيبالية للبحث والإنقاذ".يعد هذا ثالث حادث من هذا النوع يقع فى نيبال خلال الشهر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230409/مصرع-4-أشخاص-أثناء-انهيار-جليدي-في-جبال--الألب-الفرنسية-فيديو-1075720533.html
نيبال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104444/07/1044440732_144:0:2355:1658_1920x0_80_0_0_931de92ba1e37f74a56c3d9d4d32d819.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نيبال, جليد, العالم, مصرع
نيبال, جليد, العالم, مصرع
مصرع سيدة وفقدان شخصين في انهيار جليدي أقصى غربي نيبال
تابعنا عبر
لقيت امرأة مصرعها وفُقدَ شخصان آخران في انهيار جليدي، يوم الأحد، في منطقة باجهانغ في أقصى غربي نيبال.
ضرب الانهيار الجليدي خمسة أشخاص في حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.
أنقذ السكان المحليون اثنين، وتم الكشف عن جثة امرأة
.
وصرح ساتيا كوماري جوشي مساعد قائد المنطقة، بأن "اثنين ما يزالان في عداد المفقودين، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
وقد تم نشر فريق مشترك من قوات الشرطة المسلحة والشرطة النيبالية للبحث والإنقاذ".
يعد هذا ثالث حادث من هذا النوع يقع فى نيبال خلال الشهر الجاري.