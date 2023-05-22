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https://sputnikarabic.ae/20230522/مصرع-سيدة-وفقدان-شخصين-في-انهيار-جليدي-أقصى-غربي-نيبال-1077296793.html
مصرع سيدة وفقدان شخصين في انهيار جليدي أقصى غربي نيبال
مصرع سيدة وفقدان شخصين في انهيار جليدي أقصى غربي نيبال
لقيت امرأة مصرعها وفُقدَ شخصان آخران في انهيار جليدي، يوم الأحد، في منطقة باجهانغ في أقصى غربي نيبال. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T00:21+0000
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ضرب الانهيار الجليدي خمسة أشخاص في حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.أنقذ السكان المحليون اثنين، وتم الكشف عن جثة امرأة.وصرح ساتيا كوماري جوشي مساعد قائد المنطقة، بأن "اثنين ما يزالان في عداد المفقودين، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".وقد تم نشر فريق مشترك من قوات الشرطة المسلحة والشرطة النيبالية للبحث والإنقاذ".يعد هذا ثالث حادث من هذا النوع يقع فى نيبال خلال الشهر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230409/مصرع-4-أشخاص-أثناء-انهيار-جليدي-في-جبال--الألب-الفرنسية-فيديو-1075720533.html
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نيبال, جليد, العالم, مصرع
نيبال, جليد, العالم, مصرع

مصرع سيدة وفقدان شخصين في انهيار جليدي أقصى غربي نيبال

00:21 GMT 22.05.2023
© STRINGERصورة أرشيفية.. انهيار جليدي في تركيا
صورة أرشيفية.. انهيار جليدي في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© STRINGER
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لقيت امرأة مصرعها وفُقدَ شخصان آخران في انهيار جليدي، يوم الأحد، في منطقة باجهانغ في أقصى غربي نيبال.
ضرب الانهيار الجليدي خمسة أشخاص في حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.
أنقذ السكان المحليون اثنين، وتم الكشف عن جثة امرأة.
وصرح ساتيا كوماري جوشي مساعد قائد المنطقة، بأن "اثنين ما يزالان في عداد المفقودين، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
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وقد تم نشر فريق مشترك من قوات الشرطة المسلحة والشرطة النيبالية للبحث والإنقاذ".
يعد هذا ثالث حادث من هذا النوع يقع فى نيبال خلال الشهر الجاري.
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