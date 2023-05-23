https://sputnikarabic.ae/20230523/إسرائيل-لدينا-القدرة-على-ضرب-إيران-في-حال-حدوث-تطورات-سلبية-1077359475.html

إسرائيل: لدينا القدرة على ضرب إيران في حال حدوث تطورات سلبية

إسرائيل: لدينا القدرة على ضرب إيران في حال حدوث تطورات سلبية

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن لدى إسرائيل القدرة على ضرب إيران إذا أدى تقدم الأخيرة في برنامجها النووي إلى تطورات سلبية في... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T17:16+0000

2023-05-23T17:16+0000

2023-05-23T17:16+0000

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وحسب قناة "i24NEWS"، تصريحات هاليفي جاءت خلال مشاركته في مؤتمر "هرتزليا 2023"، الذي يعقد في معهد "ريخمان" الإسرائيلي.وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي "لدينا القدرة على ضرب إيران ... دون الخوض في التفاصيل، هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفع إلى هذا العمل".وأوضح هاليفي أن مثل هذه الإجراءات من جانب إسرائيل يمكن أن تكون ناجمة عن التقدم الذي حققته طهران في تخصيب اليورانيوم.وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تسحي هانغبي، قد صرح خلال نفس المؤتمر بأن بلاده على علم بالمنشأة النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض بالقرب من نطنز.وأكد هانغبي أن المنشأة النووية الجديدة التي تبنيها إيران لن تكون في مأمن من التعرض لهجوم، رغم تقديرات الخبراء بأنها ستكون بعيدة عن متناول القنابل الأمريكية التي تخترق المخابئ.وأضاف: "ما يمكن قوله في هذا الأمر هو إنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه". لكنه رفض القول ما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على القيام بذلك بمفردها.ودائما ما يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي.ويكرر نتنياهو أن الدبلوماسية الدولية يجب أن تكون مصحوبة بخيار عسكري جاد، مشيرا إلى أن إسرائيل ستكون مستعدة لضرب إيران بنفسها، إذا لزم الأمر.

https://sputnikarabic.ae/20230522/إسرائيل-تقول-إن-المواجهة-مع-إيران-أصبحت-مباشرة-وتحذر-من-حرب-كبرى-في-المنطقة-بسبب-نصر-الله-1077327454.html

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