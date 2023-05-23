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الجيش العراقي: مساع لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية إلى الأسطول الجوي
الجيش العراقي: مساع لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية إلى الأسطول الجوي
قال الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، إن هناك مساع لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية، إلى الأسطول الجوي العراقي. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T09:00+0000
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وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول: "نطمح بأن يتألف أسطول القوة الجوية العراقية في المستقبل من طائرات حديثة متعددة الأغراض، مثل طائرات الرافال الفرنسية، التي تعد من الطائرات المتقدمة، وتمتلك قدرات عالية في التصدي والإسناد والضربات التعبوية، كما وتمتلك منظومة مراقبة متطورة جداً ورادارات متقدمة جدا"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع أن "توجيهات القيادة العسكرية العليا على رأسها القائد العام القوات المسلحة، محمد شياع السوداني، هو استكمال بناء قدرات قيادة القوات المسلحة العراقية، ومن ضمنها قيادة القوة الجوية، لهذا فالعراق منفتح على العديد من الدول ومن ضمنها جمهورية فرنسا".وأضاف، موضحًا أن وشدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على أهمية إجراء التدريبات والتمارين لدى القوة الجوية العراقية مع دول عديدة، من ضمنها دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من ضمنها فرنسا، ما يعمل على زيادة الخبرات".ولفت إلى أن التمارين ستتضمن تدريبات بين طائرات "إف-16" العراقية وطائرات الرافال الفرنسية، "وذلك لإظهار قدرات الطائرتين، وكذلك إظهار التقاطع ما بينهما، والتي ستزيد من قابلية وقدرة الطيران العراقي، من خلال هذه التمارين"، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20221122/الدفاع-الفرنسية-سيتم-نشر-أربع-مقاتلات-رافال-في-ليتوانيا-1070422304.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي

الجيش العراقي: مساع لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية إلى الأسطول الجوي

09:00 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAINطائرات الرافال الفرنسية
طائرات الرافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
طائرات الرافال الفرنسية
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN
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قال الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، إن هناك مساع لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية، إلى الأسطول الجوي العراقي.
وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول: "نطمح بأن يتألف أسطول القوة الجوية العراقية في المستقبل من طائرات حديثة متعددة الأغراض، مثل طائرات الرافال الفرنسية، التي تعد من الطائرات المتقدمة، وتمتلك قدرات عالية في التصدي والإسناد والضربات التعبوية، كما وتمتلك منظومة مراقبة متطورة جداً ورادارات متقدمة جدا"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع أن "توجيهات القيادة العسكرية العليا على رأسها القائد العام القوات المسلحة، محمد شياع السوداني، هو استكمال بناء قدرات قيادة القوات المسلحة العراقية، ومن ضمنها قيادة القوة الجوية، لهذا فالعراق منفتح على العديد من الدول ومن ضمنها جمهورية فرنسا".
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وأضاف، موضحًا أن

"فرنسا تعد من الدول المتقدمة في مجال الصناعات العسكرية ومن ضمنها القوة الجوية"، لافتًا الى "أنها تتعاون معها في مجالات عديدة، مثل موضوع الدفاع الجوي، وأن العراق يمتلك رادارات فرنسية".

وشدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على أهمية إجراء التدريبات والتمارين لدى القوة الجوية العراقية مع دول عديدة، من ضمنها دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من ضمنها فرنسا، ما يعمل على زيادة الخبرات".
ولفت إلى أن التمارين ستتضمن تدريبات بين طائرات "إف-16" العراقية وطائرات الرافال الفرنسية، "وذلك لإظهار قدرات الطائرتين، وكذلك إظهار التقاطع ما بينهما، والتي ستزيد من قابلية وقدرة الطيران العراقي، من خلال هذه التمارين"، بحسب قوله.
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